15 vedete care nu au cont pe rețelele de socializare și motivul invocat

Fie că vor să aibă parte de intimitate sau să păstreze o latură misterioasă a vieții lor, sunt câteva mari vedete de la Hollywood care nu au conturi pe social media. Unele susțin că vor o viața privată retrasă. Altele pretind că sunt speriate de rețelele de socializare și că pur și simplu nu înțeleg oamenii care vor să expună, pe tavă, orice lucru pe care îl fac.

Vedete de Hollywood care nu au cont pe rețelele de socializare

În anul 2019, Brad Pitt a fost întrebat când își va crea propriul cont pe o rețea de socializare. Din păcate, veștile au fost proaste pentru fani, mărturisind că viața lui e prea bună fără social media. „Nu se va întâmpla niciodată asta. Deși, nu spun niciodată „niciodată.” Viața mea este bună și așa. Nu văd rostul”. Cu toate astea, actorul a glumit că ar avea cont pe Tinder: „Nici măcar nu știu cum funcționează. A sunat amuzant pentru mine.”

Cu un an înaintea lui Brad Pitt, Angelina Jolie făcea și ea o declarație referitoare la social media. Aceasta a mărturisit că nici ea, dar nici cei 6 copii pe care îi are cu fostul ei soț nu își doresc un cont pe Facebook sau altă rețea. „Nici eu și niciunul dintre copiii mei nu avem cont pe Facebook. Niciunul dintre ei nu are această dorință de a-și face cont. Ei au văzut lucruri despre ei care nu sunt adevărate. Așa că sunt destul de reticenți înainte de a spune adevărul, dar și cu privire la ceea ce este real pe aceste platforme.”

Emma Stone și-a șocat fanii în momentul în care a oferit un răspuns la întrebarea: De ce nu îți faci un cont pe Facebook, Instagram sau Twitter? Vedeta susține că nu este pregătită sau suficient de puternică pentru asta. „Nu cred că ar fi un lucru pozitiv pentru mine. Dacă alți oameni pot face față acestui tip de interacțiune, înseamnă că sunt puternici.”

Cu toate că George Clooney își iubește fanii și ține la părerile pe care aceștia și le exprimă, nu își va face un cont. Motivul? Bea des și nu crede că cineva ar fi interesat de gândurile pe care le are în acele momente: „Îmi place să beau seara și aș putea foarte ușor să spun ceva destul de ridicol. As putea spune o prostie in orice moment si ar fi pacat. Pana la urma, cred ca nu trebuie sa fii chiar atat de deschis. Trebuie sa ai o viata cand se inchid camerele de filmat. Nu îi văd pe Matt Damon, Brad Pitt sau chiar pe mine să vorbim despre gândurile noastre la 3 dimineața.”

Amal Clooney, soția actorului anterior menționat, este un avocat de succes care dorește să își țină viața privată departe de ochii lumii. Motiv pentru care aceasta nu are cont pe nicio rețea de socializare, dar nici nu comunică prea des cu presa.

Jennifer Lawrence este o alta actriță celebră la Hollywood care nu posedă un cont personal pe rețelele de socializare. În schimb, fanii ei au creat unul pentru a pune poze cu aceasta. „Dacă vedeți vreo pagină de Facebook, Instagram sau Twitter cu numele meu, cu siguranță nu este făcută de mine. Există atât de multe persoane care au opinii despre absolut orice. Nu vreau să primesc atâta atenție dacă nu este absolut necesar.”

Kate Winslet din Titanic se teme de negativitatea pe care o aduce un cont de socializare în viața unui om, fie vedetă, fie de rând. „Sunt destul de îngrijorată de impactul negativ pe care platformele de socializare îl au asupra respectului de sine al tinerilor din ziua de azi. Este din ce în ce mai greu pentru ei să creadă în ei înșiși și să se bucure de viață, fără a fi nevoie să împărtășească aceste lucruri. Nu există un spațiu de a te exprima liber, de a te dezvolta personal, iar relațiile cu prietenii și familia îți sunt afectate.”

Scarlett Johansson a mărturisit că știe ce implicații pozitive sau negative pot avea conturile de socializare. Cu toate acestea, nu își dorește unul. „Personal, nu simt nevoia să fac asta. Ca mijloc de a furniza informații, în special despre diferite cauze sau crize, sunt uimitoare. Nu am un cont de Facebook sau Twitter. Aș prefera să nu împărtășesc în mod constant detalii despre viața mea și aș vrea ca oamenii să nu aibă acces la viața mea personală.”

Mila Kunis nu este deloc activă pe Instagram, spre deosebire de soțul ei, actorul Ashton Kutcher. Acesta este extrem de activ pe rețelele des ocializare. Actrița mărturisea: „La un moment dat, colegul meu de cameră mi-a spus: „Știi, există ceva care se numește Faceebok”, iar eu i-am spus „Ce este Facebook?”… Eu și Ashton am început să vorbim atunci, iar el știa foarte multe lucruri despre rețelele de socializare. Dar lucrurile au luat o întorsătură destul de ciudată și se vorbea doar despre cine poate fi cel mai tare.”

Kristen Stewart nu are conturi pe rețelele de socializare personale, ci create de fani. Aceasta susține că, cu tot timpul perecut pe internet, am putea face lucruri mult mai palpitante. „S-ar putea întâmpla lucruri mult mai interesante și productive în timpul pe care îl petrecem pe social media. Știu că sună ridicol și poate e evident, toată lumea spune asta, dar avem atât de mult timp la dispoziție.”

Nu are destul timp liber pentru social media

Emily Blunt nu are conturi deoarece acest lucru îi poate afecta. Actrița a lăsat să se înțeleagă faptul că nu are destul timp liber. „Abia îmi amintesc să le răspund oamenilor înapoi. Simt că în meseria mea trebuie să îi conving pe ceilalți că sunt altcineva, iar dacă dezvălui prea multe detalii despre mine, atunci fac un deserviciu carierei mele.”

Robert Pattinson susține că faima dobândită datorită rolului din Twilight i-au adus zeci de apariții în revistele tabloid. Dar, cu dispariția printului, toată lumea s-a mutat pe instagram și pe el nu îl mai găsește nimeni interesant. „Când eram tânăr, paparazzi erau mereu după mine. Dar oamenilor le mai pasă acum de mine? Revistele de scandal au dispărut și acum toată lumea postează pe Instagram. Am îmbătrânit și sunt plictisitor.”

Julia Roberts nu pare convinsă că un cont pe orice rețea de socializare poate fi un lucru bun. Aceasta a comparat viața din online cu o vată de zahăr pe băț. „Socializarea pe aceste rețele e ca vata de zahăr. Arată atât de apetisant încât nu reziști să te apropii. Până la urmă, nu te alegi decât cu degetele lipicioase, cu zahăr pe mâini, de care abia aștepți să scapi.”

Sandra Bullock a oferit cea mai bună explicație a motivului pentru care nu are un cont pe rețelele de socializare. „Nu suntem sinceri cu fanii noștri, oricum nu le arătăm cu adevărat viața noastră. Nu are sens să fac zilnic poze prin care să le arăt altora că viața mea e perfectă când, de fapt, eu știu sigur că nu e așa.”

Keira Knighley din Pirații din Caraibe a renunțat la contul de pe Twitter deoarece a făcut-o să se simtă nebăgată în seamă. „M-a făcut să mă simt de parcă aș fi fost din nou în curtea școlii, iar la locul de joacă stăteam bosumflată pe margine pentru că nu mă bagă nimeni în seamă.”