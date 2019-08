Vedetele de la Hollywood, păcălite de o știre falsă: ce s-a întâmplat pe Facebook și Instagram

O știre falsă care anunță schimbarea regulilor de funcționare a Facebook și Instagram a făcut valuri online, în ultima perioadă. În practică, este o păcăleală care a apărut pentru prima oară în 2012.

Tot mai multe vedete au căzut de curând în plasa unei postări de pe Instagram care a circulat online în ultimii șapte ani. În postarea cu pricina, se menționează că, de mâine, Facebook sau Instagram îți va transforma în postări publice tot ce ai postat vreodată online, iar acel conținut va putea fi folosit împotriva ta, într-un set de circumstanțe sau altul.

Usher, Waka Flocka Flame, Julianne Moore, Julia Roberts și Rob Lowe au cu toții postări pe acest subiect în ultimele luni. Problema este că informația este departe de a fi adevărată, iar oficiali de la Instagram și Facebook au negat în numeroase rânduri validitatea informațiilor cu pricina. Cea mai recentă contestare a venit de la Adam Mosseri, directorul Facebook și purtătorul de cuvânt al Facebook.

Cea mai gravă propagare a postării eronate a fost făcută de Rick Perry, Secretarul de Stat pe probleme de Energie al Statelor Unite ale Americii, echivalentului ministrului de la noi. Acea postare a fost ironizată de mai mulți internauți, în contextul în care, individul cu pricina este responsabil de administrarea bombelor nucleare din SUA.

În orice caz, ar trebui să percepi această informație ca pe un avertisment să nu mai partajezi online presupuse schimbări de regulament de la Facebook sau Instagram. Dacă acele schimbări vor veni vreodată, cu siguranță nu le vei putea influența cu o postare.

the guy who handles US nukes got took by an aol-era instagram chainmeme pic.twitter.com/9o4kTvBgNU

— rat king (@MikeIsaac) August 21, 2019