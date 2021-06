14 societăți secrete din toate timpurile care ar influența conducerea lumii. Pentru început, hai să aflăm ce înseamnă, de fapt, o societate secretă. Este un termen folosit pentru a descrie o organizație socială care impune membrilor săi de a păstra secret funcționarea internă și o parte din activitățile sale, față de persoane care nu sunt membre, massmedia etc.

Societăți secrete ale lumii

Societățile secrete pot alege să divulge sau să ascundă existența lor. Termenul exclude grupurile sub acoperire, cum ar fi agențiile de informații sau insurgențele de gherilă, care își ascund activitățile lor și calitatea de membru, dar mențin o prezență publică și de regulă nu sunt considerate societăți.

1. Frăția Șarpelui sau Frăția Dragonului

Dragonul și șarpele sunt simboluri care reprezintă cunoașterea limitată, lipsită de suflet. Această frăție mai există și astăzi, dar sub alte numeroase denumiri. Părintele acestei cunoașteri care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu este Lucifer, cunoscut în cadrul unei societăți secrete și ca „Purtătorul Luminii”. Această Frăţie a Şarpelui ar fi nucleul central al reţelei globale actuale de societăţi secrete existente pe pământ. Frăţia Şarpelui este devotată păzirii cu străşnicie a „secretului timpurilor” şi recunoaşterii lui Lucifer ca fiind, în viziunea lor diabolică, în mod complet fals, unicul Dumnezeu. Manipularea religioasă a jucat întotdeauna un rol foarte important în cadrul acestor organizaţii.

2. Grupul Bilderberg

Istoria Clubului Bilderberg începe după cel de-Al Doilea Război Mondial. A fost organizat în anul 1952 și poartă numele hotelului în care a avut loc prima lor întâlnire secretă, în anul 1954. Proprietarul hotelului respectiv era Prințul Bernhard, tatăl fostei Regine Beatrix a Olandei. Această societate secretă nu are un membru oficial.

Cel care a organizat Grupul Bilderberg este prințul Bernhard de Lippe-Biesterfeld de Olanda. Grupul Bilderberg, împreună cu Consiliul pentru Relații Externe, a condus la crearea Comisiei Trilaterale. Grupul este alcătuit din oameni foarte influenţi care se întâlnesc o dată pe an, de obicei cu o securitate bine organizată, sponsorizată de guvern.

Organizația are o agendă globalistă și include lideri politici din lumea occidentală, oameni de afaceri și academicieni. Potrivit lui Stelian Octavian Andronic, unul dintre ofițerii superiori ai Securității, Grupul Bilderberg a fost interesat de o colaborare cu Nicolae Ceaușescu. Dictatorul României de la acea vreme a respins orice colaborare cu ei.

3. Cavalerii Templieri

Ordinul a fost înființat în anul 1118, când Hugo de Payens a pus bazele organizaţiei „Sărmanii soldaţi ai lui Hristos şi ai Templului lui Solomon”. Apoi a devenit doar Ordinul Templului. Scopul declarat al cavalerilor templieri era de a-i apăra pe călătorii creştini în Ţara Sfântă.

În timp, templierii au devenit o forță militară, politică și economică atât în Țara Sfântă, cât și în Europa. Sistemul lor bancar le dădea voie cruciaților să depună aur în țările de origine și să îl retragă din altă parte. Recunoaşterea oferită de către Papă a dus la o creştere exponenţială a puterii şi influenţei.

În anii de maximă glorie, templierii deţineau întreaga insulă Cipru, o flotă şi creditau monarhii şi aristocraţia din întreaga Europă. Dar au pierdut portul Acra în 1291 și relevanţa militară a cavalerilor templieri a scăzut. Apoi s-au concentrat mai mult pe activitatea politică şi bancară, cea din urmă a fost şi cea care le-a adus sfârşitul. Regele Filip al IV-lea al Franţei şi papa Clement al V-lea au arestat figurile importante ale ordinului sub acuzaţii de depravare. În anul 1312, ordinul a fost dizolvat în mod formal, posesiunile fiind împărţiţe coroanei franceze şi celei papale.

4. Francmasoneria

Marea Lojă Masonică a fost creată în anul 1717, dar documentele care atestă existenţa sa datează din anul 1300. Francmasoneria nu este o formă de religie organizată, dar membrii ei cred într-o putere superioară: „Puterea Supremă” sau „Mare Arhitect al Universului”, în limbaj comun o divinitate sau mai multe.

În această societate există 3 niveluri prin care trebuie să treacă toţi membrii. Astfel, cel care ajunge la nivelul al treilea va primi numele de Master Mason şi va fi cel care va conduce. Masonii au întâlniri regulate în cadrul cărora practică ritualuri care fac trimiteri la simboluri arhitecturale, busolă sau pătrat. Pentru a obţine admiterea la reuniunile lor şi pentru a identifica şi alte persoane care pot fi masoni, ei folosesc diferitre practici, cum ar fi strângerile de mână.

Semnele cu mâna diferă de la un membru la altul tocmai pentru a proteja grupul de alţi oameni care vor să intre în societate sub pretexte false. În ultimele secole, multe dintre personalităţile istoriei europene şi globale au făcut parte din Francmasonerie. Influenţa lor este foarte mare în istoria americană, 13 dintre cei 39 de persoane care au semnat Constituţia Statelor Unite ale Americii au fost masoni, printre aceştia numărându-se George Washington sau Benjamin Franklin.

5. Illuminati

Ordinul a fost fondat la 1 mai 1776, la Ingolstadt (Bavaria de Nord). Fondatorul a fost Adam Weishaupt, primul profesor de drept canonic de la Universitatea din Ingolstadt. Acesta a fost inspirat de către principiile iluministe, dar şi de principiile şi practicile Kabalei şi ale Francmasoneriei.

Componența era formată din anti-monarhici (liber cugetători, republicani, liberali) recrutaţi din lojile masonice din Germania. Ordinul avea ca scop perfecţionarea membrilor prin intermediul „şcolilor de mistere“. Mulţi dintre intelectualii din acea vreme credeau că mişcarea reprezintă o conspiraţie de infiltrare şi răsturnare a monarhiilor europene.

Illuminati reprezenta o provocare la adresa monarhilor şi a religiei organizate, în special a Bisericii Catolice. În 1785, ordinul a fost infiltrat, dezbinat și suprimat mai întâi de către guvernul bavarez, pentru un presupus complot și apoi în întregul stat (Reich) german. Mulţi oameni cred că Illuminati încă funcţionează şi gestionează principalele activităţi guvernamentale ale lumii. Mai mult, se cred că aceştia doresc să creeze un govern mondial bazat pe idei ateiste şi principia umaniste.

6. Societatea Craniu şi Oase sau Skull and Bones

Este o societate secretă studențească de la Universitatea Yale din New Haven, Connecticut, Statele Unite ale Americii. A fost fondată în 1832 după o dispută între societățile de la Yale, Linonia, Brothers in Unity și Calliope, în timpul sezonului premiilor Phi Beta Kappa. Numele său original a fost „the Order of Skull and Bones”.

Președintele american George H. W. Bush, fiul său, președintele George W. Bush și contracandidatul lui de la alegerile prezidențiale din 2004, senatorul John Kerry, sunt toți presupuși membrii ai Skull and Bones. Skull & Bones ar fi singura instituție americană care a adoptat câteva dintre ritualurile francmasoneriei europene, adaptând însă aceste ritualuri și credințe într-o formă nouă. Grupul a fost acuzat pentru orice, de la crearea bombei nucleare până la asasinarea lui Kennedy.

7. The Knights of the Golden Circle

Sunt o organizaţie creată de George W. L. Bickley în 1854, în Cincinnati, Ohio. Mulţi dintre membrii societăţii erau şi francmasoni. The Knights of the Golden Circle a avut legături strânse cu un grup secret francez numit Anotimpurile, despre care se bănuia că ar fi o ramură a societăţii Illuminati. Planul societății secrete era să creeze o nouă națiune. Aceasta ar fi inclus partea de sud-est a Statelor Unite, Cuba, Indiile de Vest, Mexicul şi America Centrală.

În această ţară nouă, sclavia ar fi fost legală. Datorită forţei de muncă gratuită oferită de sclavie, care în alte zone era în afara legii, noua naţiune ar fi putut să domine piaţa globală în exportul de cafea, tutun, orez şi zahăr. Grupul cuprindea 3 secţiuni principale: Miliţia pentru apărare internă şi externă (armata), Corpul pentru apărare internă şi externă (civilii) şi Legiunea americană (organismul de guvernare).

În 1861, la începutulRăzboiului Civil, erau 65.000 de membri în The Knights of the Golden Circle în sud, şi alţi 20.000 în nord. Membrii din nord complotau să creeze o „Confederaţie Nordică”. În timpul Războiului Civil, din The Knights of the Golden Circle s-au desprins două organizaţii: Ordinul Cavalerilor Americani şi Fiii Libertăţii. După război, activitatea lor a fost considerată ilegală, iar organizaţia s-a transformat în Ku Klux Klan.

8. Ordinul Templului Rozicrucian

A fost fondat în anul 1912 de Annie Besant, Marie Russak și James Wedgwood. Pe durata Primului Război Mondial, activitatea ordinului a trebuit să fie suspendată. Marie Russak l-a contactat în California pe Harvey Spencer Lewis, pe care l-a ajutat în elaborarea ritualurilor Ordinului Roza-Cruce AMORC (Ancient and Mystical Order Rosae Crucis).

Ordinul are diferite postulate sau principii pe care își susține munca: dezvoltarea integrală a ființei umane și absoluta gratuitate a învățăturilor. Obiectivele ordinului sunt: difuzarea învățăturilor spirituale, încurajarea studiului Tradiției Ezoterice Occidentale și a religiilor comparate, muncă spirituală progresivă și continuă, investigarea comparativă a diferitelor ramuri a Tradiției Rozicruciene, încurajarea creării unei Federații Frățești Rozicruciene, relaționând în mod amical toate grupurile rozicruciene care recunosc pe Hristos ca și ideal.

9. Ordinul Templierilor Orientali sau Ordinul Templului de Est

Este o organizație fraternă și religioasă internațională, fondată la începutul secolului al XX-lea, de Carl Kellner și Theodor Reuss. A avut originile în Germania sau Austria între anii 1895 și 1906. Apartenența la această societate secretă este bazată pe un sistem de inițiere cu câteva ceremonii de grad, care folosesc piese rituale (similare celor din arta teatrală) pentru formarea legăturilor fraternale și răspândirea cunoștințelor spirituale și filozofice. O.T.O. are 2 axe ale activității rituale: inițierea în Taine și serbarea slujbei gnostice, Liber XV.

Ordinul organizează prelegeri, cursuri, evenimente sociale, producții teatrale și expoziții artistice, publică reviste și cărți și asigură instruiri pentru științe ermetice, yoga și magick. Țelul inițierilor este de „a instrui individul, prin alegorii și simboluri, cu privire la misterele profunde ale naturii și astfel a ajuta pe fiecare să descopere propria identitate adevărată”.

10. Zorii Aurii sau Nașterea Aurorei

Este o mișcare ocultă și ezoterică rozacruciană de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea din Marea Britanie. A avut un mare impact asupra mișcării oculte din Europa. Primul templu înființat a fost Isis-Urania situat în Londra, iar primele inițieri au avut loc în anul 1888. Zorii Aurii se dorea a fi în principal o școală consacrată studiului științelor oculte, precum misticism, Kabala, alchimie, teosofie, tarot, astrologie, magie sau geomanție etc.

Pentru a trece de la un grad la altul adepții trebuiau să practice un ritual în care primea fiecare diferite arme magice. Pentru fiecare grad exista câte un anumit halat, emblemă, simbol, slogan etc. Zorii Aurii era o societate ai cărei membri credeau în existența nu numai a OZN-urilor dar și a extratereștrilor. După o perioadă de glorie, începând cu 1899 mișcarea Golden Dawn începe să decadă.

11. Prioria din Sion

Este o societate secretă mitică care plănuiește reinstaurarea dinastiei merovingiene pe tronul Europei și Ierusalimului. Existența ei a fost speculată și popularizată în cartea Sângele sfânt și Sfântul Graal. În prefața cărții de ficțiune a lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci, societatea era presupusă ca fiind reală. Numeroși jurnaliști și istorici au denunțat-o ca fiind o farsă creată în 1956 de succesorul la tronul Franţei de atunci, Pierre Plantard. Cu toate că s-au plublicat dovezi care atestă că această grupare a fost doar o ficţiune, unii oameni continua să creadă că „Prioratul lui Sion” există.

12. Opus Dei

Este o instituție a Bisericii Catolice al cărei scop este să contribuie la munca de evanghelizare a Bisericii, răspândind chemarea universală la sfințenie în viața de zi cu zi. A fost înființat de către Ioan Paul al II-lea ca prelatură personală prin Constituția Apostolică Ut sit în data de 28 noiembrie 1982. Papa a promulgat statutele prelaturii „Opus Dei”, care reprezentă legea particulară ei. După Anuarul Pontifical, la ora actuală peste 90.000 de persoane de pe cele 5 continente fac parte din prelatură. Sediul său, împreună cu biserica prelaturii, se află la Roma.

13. Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta

Este unul dintre cele mai vechi ordine nobile catolice existente, având ca scop slujirea credinței și ajutorarea aproapelui. A fost înființat în jurul anului 1050, la Ierusalim, cu scopul de a administra un spital pentru pelerinii din Țara Sfântă. În anul 1113, papa Pascal al II-lea a recunoscut Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta ca ordin religios. Ulterior, Ordinul a devenit militar pentru a-i apăra pe bolnavi, pelerini și teritoriile creștine din Țara Sfântă. Ordinul își desfășoară activitățile caritabile pentru bolnavi, nevoiași și refugiați de mai mult de 9 secole. Ordinul se bucură de dreptul de suveranitate și întreține relații diplomatice cu peste 90 de țări.

14. Clubul de la Roma

A fost fondat în aprilie 1968 de către Aurelio Peccei, industriaș, fost președinte al companiei Fiat și Alexander King, om de știință scoțian. Este o organizație de tip bazin gândirist (reuniune de creiere) și o denumire simbolică pentru o organizație al cărei scop este să supună atenției întregii lumi diverse aspecte referitoare la viitorul planetei.

Este compus din oameni de știință, economiști, oameni de afaceri, înalți funcționari publici, șefi de stat și foști șefi de stat de pe toate cele 6 continente locuite permanent. S-au înființat centre, instituții, organisme orientate spre câte o singură temă: mediul, populația, hrana, apa, educația.

Au fost identificate problemele globale ale omenirii, de la climă și resurse naturale, până la marile dezechilibre economice între societățile privilegiate și cele în curs de subdezvoltare, foamete, sărăcie și boli. Încă de la începutul activității, Clubul de la Roma a sugerat soluția unor investiții masive în educație, care este un factor cheie în soluționarea acestor probleme. Printre alte societăți secrete se mai numără și Biserica Satanistă, Consiliul pentru Relații Externe, New Age, Biserica Scientologică, Societatea Vril și multe altele.