Netflix dă semne că s-ar lăcomi: de ce e posibil să nu-ți mai poți partaja contul către apropiați

Netflix are marele avantaj că prin activarea unui singur cont pot avea acces la conținutul de acolo mai multe persoane. Doar că lăcomia companiei ar putea duce la schimbarea acestei reguli.

Netflix dă semne că ar vrea să-și schimbe politicile în defavoarea abonaților. A crescut enorm în pandemie și, probabil, ar vrea să profite de asta. Mai mulți abonați au primit mesaje de la companie, care pot fi interpretabile. Se spunea acolo: „Dacă nu locuiești cu proprietarul acestui cont, trebuie să ai propriul cont pentru a mai putea viziona”.

Capturile au apărut și pe Twitter, iar Netflix a confirmat trimiterea acestor mesaje.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

— chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021