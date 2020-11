Worms Rumble se lansează pe 1 decembrie, cu o ofertă de nerefuzat pentru posesorii de PlayStation

Dacă ai avut vreodată o afinitate pentru jocurile din seria Worms, te vei bucura să afli că cea mai recentă iterație a conceptului va fi lansată pe 1 decembrie. Este vorba de Worms Rumble.

După mai multe tentative de a reinventa complet rețeta jocului clasic, cei de la Team17 fac din nou un efort pentru a aduce viermișorii amuzanți cu voci de soldăței nervoși în secolul 21. De această dată, în locul strategiei de rând pe rând, întreaga experiență va fi în timp real, cu până la 32 de jucători într-un joc de tip deathmatch tradițional sau battle royale. Cu alte cuvinte, dacă avem noroc, dezvoltatorii au împrumutat toate ingrediente din Fortnite pentru a crea un joc memorabil.

Worms Rumble se lansează pe 1 decembrie pe Steam, PlayStation 4 și PlayStation 5. Dacă te numeri printre cei care sunt abonați la PlayStation Plus pe consola Sony, vei descărca gratuit jocul până pe data de 4 ianuarie.

Deși pare un pic ciudată ideea de a lansa un joc nou sub forma unei oferte pe PlayStation Plus, aceasta s-a dovedit a fi foarte eficientă în trecut în cazul unor titluri precum Rocket League sau Fall Guys. Ca urmare, s-ar putea ca și Worms Rumble să aibă același destin, mai ales că există posibilitatea să-l încerce foarte mulți pasionați de gaming care nu ar fi dat niciodată banii pe el, indiferent cât ar fi fost de ieftin.

Pentru a se asigura că vei avea în permanență cu cine să te joci, cei de la Team17 au asigurat și compatibilitate de tip cross-play, pentru ca cei care se joacă pe PlayStation să poată concura împotriva utilizatorilor de PC.

În cazul abonaților la PlayStation Plus, ei vor beneficia de acces gratuit la alte două jocuri pe parcursul lunii viitoare, Just Cause 4 și shooter-ul de tip 3 versus 3 intitulat Rocket Arena. Ca să înțelegi mai bine despre ce este vorba în acesta din urmă, aruncă o privire pe trailerul de mai jos.