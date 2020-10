VIDEO Worms Rumble este cel mai nou battle royale și se lansează în curând

Worms este unul dintre jocurile copilăriei mele și ale multor altor internauți, iar în curând se va lansa versiunea battle royale, în conformitate cu trendul pieței.

Worms este un joc de strategie turn-based, în care controlezi o armată de viermișori. Pentru că este turn-based, mai multe persoane se pot juca pe un singur PC, Mac sau consolă, la fel ca la șah, o dată muți tu, o dată mut eu. Iminentul Worms Rumble va fi primul joc din serie care va renunța la rețeta clasică în favoarea unui gameplay în timp real, la fel ca la Fortnite, de exemplu.

Noul Worms se va lansa pe PC, PlayStation 4 și PlayStation 5, iar la ora actuală este disponibil pentru precomandă. La fel ca alte jocuri de tip battle royale, pe o singură hartă vor putea intra în conflict până la 32 de jucători în modul Battle Royale sau, ca alternativă, tradiționalul Death Match, în care câștigă ultimul viermișor care rămâne în viață.

Este important de reținut că titlul nu va fi doar cross-platform, dar și cross-play. Asta înseamnă că jucătorii de PC se vor putea juca împotriva celor de PlayStation și invers, ca să nu rămâi niciodată fără inamici. Arsenalul pe care îl vei avea la dispoziție va fi o combinație între armele clasice pe care le știi și le îndrăgești, la care se adaugă echipamente noi.

La fel ca la Call of Duty Warzon sau Fortnite, acțiunea din joc va fi împărțită pe sezoane. Vor exista provocări zilnice și mecanici de gameplay interesante. Aparent, în interiorul unui laborator intitulat generic The Lab, vei putea face o serie de experimente pentru a înțelege mai bine cum funcționează armele și mecanica de joc, înainte să te lupți cu inamici reali. Jocul se lansează 1 decembrie, dar va exista un beta public între 6 și 8 noiembrie.

Worms Rumble launches on PS4, PS5 and Steam this December!

Get ready for launch with our cross-platform open beta starting November 6th and fight to be the Last Worm Standing.

Pre-order on Steam: https://t.co/Yz096LVkmm pic.twitter.com/30U95OM5LJ

