VIDEO Clipul în care Putin e parodiat îți va face ziua mai bună

Vladimir Putin, președintele Rusiei, e considerat un lider autoritar. Niște oameni talentați au decis să vină cu un pamflet la adresa sa.

Vladimir Putin e cunoscut pentru faptul că ar conduce Rusia cu mână de fier. E văzut drept un lider autoritar, are viziuni anti-occidentale și-și reduce la tăcere opozanții. Unii chiar mor în circumstanțe suspecte.

Niște oameni au decis să nu se ia prea tare în serios și au venit cu o minunăție de clip în care-l parodiază pe președintele Rusiei. Și, ca să-ți faci o idee despre unde se duce treaba, află că primele versuri sună cam așa:

My name is Vlad, you might say that I am bad

But really – I’m quite nice if you look into my eyes

Ceea ce, în traducere, înseamnă cam asta:

Numele meu este Vlad, ai putea spune că-s rău

Dar, de fapt, sunt destul de drăguț dacă te uiți în ochii mei

Ți-am captat atenția? Hai să vezi despre ce e vorba.

Clipul în care Vladimir Putin e parodiat e genial

Videoclipul a fost urcat pe contul de YouTube denumit Bad History. Acolo, niște oameni talentați încarcă diverse animații care se bazează pe satiră, caricaturi și muzici variate. E un canal de umor, evident, și trebuie tratat ca un pamflet.

Clipul cu Putin e al doilea urcat pe canal, primul avându-l ca protagonist pe nimeni altul decât președintele Americii, Donald Trump. Videoclipul cu cel mai puternic om de pe planetă a urcat deja la peste opt milioane de vizualizări.

Canalul Bad History are deja peste 44.000 de abonați. E pe drumul cel bun, dacă te uiți la se urcă acolo.

Chiar dacă versurile sunt pe alocuri puerile sau facile, merită lăudată munca din spatele unui astfel de videoclip. Muzica sună bine, iar caricaturile sunt excelent făcute.

Clipul cu Vladimir Putin nu avea cum să nu facă referire și la relația președintelui Rusiei cu omologul său american. La un moment dat, într-unul dintre cadre, cei doi stau de vorbă la telefon și se face aluzie la presupusa intervenție a Moscovei în alegerile prezidențiale din America, în urma cărora Trump a ajuns la putere.