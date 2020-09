VIDEO Twin Mirror, jocul de la care îți joacă mintea feste: creatorul Life is Strange face valuri, din nou

Jocuri precum Life is Strange sau viitorul Twin Mirror ilustrează perfect faptul că există un joc pentru oricine. Nu trebuie să fii gamer pentru a fi fascinat.

Life is Strange este unul dintre cele mai interesante jocuri din ultimii ani și îl poți experimenta pe aproape orice gadget, de la originalul Xbox 360 sau PlayStation 3, până la iPhone, Linux sau macOS. Lansat inițial în 2015 ca o experiență episodică în cinci părți, au fost urmat de precursor, Life is Strange: Before the Storm și o continuare, Life is Strange 2.

Pentru că dezvoltatorii acelei francize se pare că au încheiat subiectul cu pricina, acum lucrează intens la un alt proiect. Intitulat Twin Mirror, acesta va fi lansat pe 1 decembrie. În același timp, Dontnod Entertainment lucrează și la Tell Me Why, un titlu care este lansat episodic, cum ne-au obișnuit în cazul Life is Strange.

Trailerul la Twin Mirror a fost publicat pe canalul oficial de YouTube al Microsoft Xbox. Cel mai probabil, va putea fi jucat și pe Xbox Series X, nu doar pe Xbox One. Jocul se anunță a fi o aventură plină de acțiune, un thriller care pune accent pe partea psihologică a ecuației.

Povestea jocului merge pe urmele jurnalistului de investigație Sam care s-a întors în orașul său de baștină, Basswood, West Virgina, după moartea celui mai bun prieten al său. Urmează o investigație elaborată, o vânătoare de indicii cu niște încurcături la care, în mod previzibil, nu te aștepți. Nu lipsesc nici particularitățile desprinse din altă lume, detalii care au devenit sinonime cu stilul creatorului.

În trailer, îl poți vedea pe Sam în timp ce încearcă să-și folosească abilitățile de detectiv, apelând la ”palatul minții” sale pentru a soluționa un mister. Acolo, dialoghează cu vocea sa interioară Double, un alter ego. Una peste alta, o premisă simplă se complică într-un mod fascinant, poate într-un mod în care puține jocuri își mai propun să o facă.