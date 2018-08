Life is Strange 2 primește un trailer care te-ar putea sensibiliza

Au apărut de mult timp câteva detalii referitoare la iminentul Life is Strange 2, dar abia acum ne putem forma o opinia despre povestea jocului din primul trailer.

Primul joc Life is Strange a fost îmbrățiat de publicul larg și a beneficiat de note foarte bune din partea criticilor. Jocul de aventură a fost unul foarte special, cu o poveste ce reușea să te sensibilize, fără să pună accent pe violență sau o acțiune alertă. În cazul în care sperai să existe o continuare a acelui titlu, mai jos poate fi văzut primul trailer pentru Life is Strange 2.

La fel ca primul joc, Life is Strange 2 va fi un titlu episodic. Prima parte va fi disponibilă pentru publicul larg începând cu 27 septembrie. Din câte se pare, te va implica într-o poveste complet diferită față de cea care a fost spusă în 2015. Protagoniștii vor fi alții, dar stilul vizual și tonul general se va menține. De asemenea, dezvoltatorul din spate va rămâne neschimbat – Dontnod Entertainment.

Primul capitol din Life is Strange 2 spune povestea a doi frați în vârstă de 16, respectiv 9 ani – Sean și Daniel Diaz. Acțiunea se petrece în zona de nord-vest a Statelor Unite, aproape de Oceanul Pacific. După un eveniment tragic, copilul de 16 ani decide să plece din casa părintească din Seattle împreună cu fratele său și să înceapă o aventură către orașul în care s-a născut, Puerto Lobos, Mexic.

Coloana sonoră menită să apeleze la corzile tale sensibile din primul joc va fi realizată de același compozitor și pentru Life is Stange 2. Este vorba de Jonathan Morali. Primul episod din noul titlu va fi disponibil începând cu 27 septembrie pentru Xbox One, PS4 și pe Steam.

