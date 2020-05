VIDEO Tenet al lui Christopher Nolan a primit un nou trailer, în Fortnite Party Royale

Fortnite include de mult timp un spațiu dedicat evenimentelor virtuale, iar Christopher Nolan a ales să-și prezinte noul trailer pentru Tenet în acest fel.

Deși are parte de concurență acerbă din partea Call of Duty Warzone, Fortnite continuă să aibă constant milioane de jucători online. Din acest motiv, tot mai mulți artiști cochetează cu ideea unui eveniment în spațiul virtual. Popularitatea ideii a fost amplificată și de faptul că pandemia a dus la închiderea sălilor de spectacol și a cinematografelor.

În plus, în Fortnite, există un spațiu special dedicat pentru evenimente intitulat Party Royale. Ieri, acolo a avut loc premiera noului trailer pentru Tenet, cea mai nouă super producție a lui Christopher Nolan, creatorul trilogiei Dark Knight, dar și unor pelicule precum Inception sau Dunkirk. În mod normal, un astfel de trailer ar fi fost distribuit în cinematografele din întreaga lume. Din păcate, nu este foarte clar când vom mai vedea cinematografe deschise.

Ca referință, a fost prima oară când s-a întâmplat așa ceva în Fortnite și este un pic ciudat faptul că Nolan a ales să facă asta. Faimosul regizor este renumit pentru preferința sa de a filma pe film, în loc de digital, iar noul său trailer a fost transmis în ”cel mai digital” mod cu putință. Partea bună este însă că, dacă nu ești fan Fortnite, nu a durat mult până când trailerul a ajuns să fie disponibil pe YouTube pentru publicul larg. Premiera Tenet este planificată pentru 17 iulie 2020.

The @TENETFilm trailer premiere in Fortnite was interesting, but it’s a lot easier to just watch it on YouTube https://t.co/66JBBfwSK2 pic.twitter.com/O1TTipWvWq

Grab a front row seat in Party Royale for a world premiere!

Catch the latest trailer for Christopher Nolan’s @TENETFilm at the top of every hour on the big screen starting at 8 PM ET.

ʇnO sunᴚ ǝɯı⊥ ǝɹoɟǝq ʇı ǝǝS pic.twitter.com/ZiNfxaRQ7U

— Fortnite (@FortniteGame) May 21, 2020