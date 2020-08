VIDEO Primul serial de la creatorul Alien și Prometheus îți taie respirația: Raised by Wolves

Ridley Scott este unul dintre cei mai cunoscuți regizori din ultimii 50 de ani și tocmai a regizat două episoade din Raised by Wolves pentru HBO Max.

Scott nu este un strâin față de universul TV. El a produs unele dintre cele mai bune seriale ale ultimului deceniu, The Good Wife, Taboo, Mercy Street, The Man in The Man in the High Castle. Cu toate acestea, până la iminentul Raised by Wolves, nu a ocupat scaunul de regizor în altceva decât mega producții pentru marele ecran.

Nu de alta, dar oamenii îl cunosc pe Ridley Scott pentru abilitatea sa de a introduce publicului larg povești complexe, la scară largă, pe care merită să le vezi pe marele ecran. El s-a aflat în spatele Blade Runner, Gladiator, The Martian sau întreaga serie Alien.

Atmosfera din Alien sau Prometheus mi se pare că poate fi simțită în Raised by Wolves, noul proiect TV al lui Scott, creat pentru HBO Max. În cazul noului show, Ridley Scott regizează primele două episoade și ocupă poziția de producător executiv, în timp ce Aaron Guzikowski este creator. Acesta din urmă a mai scris The Red Road, Prisoners, Papillon și Contraband.

Raised by Wolves ar fi trebuit să fie produs pentru TNT, dar anul trecut a ajuns să fie asociat cu HBO Max. Acum, tânărul serviciu de streaming a lansat un trailer pentru el și este încărcat de tensiune, pe lângă o premisă foarte interesantă.



Trailerul este însoțit de un scurt sinopsis pentru serial. ”Mama a fost programată pentru a proteja pe toată lumea după ce Pământul a fost distrus. Când apare lupul mare și rău, în ea trebuie să avem încredere”. Din câte se pare, Mama este un android intepretat de Amanda Collin care crește copii într-un univers liniștit, până când traiul le este perturbat. Premiera Raised by Wolves va avea loc pe 3 septembrie pe HBO Max. Cu un pic de noroc, ar trebui să-l vedem și în România pe HBO Go.