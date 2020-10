VIDEO Primul Hummer nou, în 10 ani: GMC Hummer EV, monstrul electric de 1000 de cai putere

Dacă ai visat vreodată la un Hummer, compania americană tocmai a dezvăluit cel mai nou model și este un monstru electric gata de aventură, cu 1000 de cai putere.

Timp de câteva decenii, când te gândeai la Hummer, aveai în vedere faptul că ar trebui să-ți faci abonament la benzinărie, pentru că avea un consum extraordinar. Dacă mergi de la premisa că aceste autoturisme distrug planeta prin poluare, creațiile Hummer sigur erau în top. Se pare însă că până și oficialii GMC și-au dat seama că viitorul este electric în materie de autoturisme.

După o pauză de mai bine de 10 ani, GMC a dezvăluit noul Hummer, un model complet electric cu 1000 de cai putere și un nume simplu, GMC Hummer EV. Ca referință, EV provine de la Electric Vehicle. Față de modelele anterioare, pe lângă schimbarea radicală de propulsie, noul model este o camionetă.

2021 Hummer EV Edition 1 este înfățișat în materiale oficiale ca fiind primul ”supertruck” complet electric din lume. Are patru uși, tracțiune integrală și trei motoare alimentate de un pachet de baterii din Ultium. Conform specificațiilor oficiale, aceste detalii sunt suficiente pentru o accelerație de la 0 la 100 kmph în doar 3 secunde. Având în vedere aspectul impozant și fapul că nu pare o mașină ușoară, nici autonomia de 560 de kilometri nu trebuie trecută cu vederea. Bateriile Ultium reprezintă o inovație a inginerilor GMC dezvăluită în luna martie a acestui an. Față de altele de pe piață, acestea pot găzdui celulele interne atât într-un aranjament vertical, cât și orizontal. Acest detaliu conferă semnificativ mai mult flexibilitate designerilor.

Pe de altă parte, din cauza bateriei gigantice de la interior, noul Hummer are nevoie de un încărcător casnic de Nivelul 2 sau stații de încărcare rapidă DC. Dacă totul merge bine, ar trebui să obții aproximativ 160 de kilometri de autonomie după 10 minute la priză.

În mod previzibil, de la dezvăluirea oficială și până în momentul în care a început să facă valuri pe internet, nu a durat mult. LeBron James a anunțat deja că vrea unul. Dacă vrei și tu un exemplar, ai de așteptat până în toamna anului viitor. Prețul de start este de 112.595 de dolari, cu mențiunea că versiunea 2022 va scădea până la 100.000 de dolari, iar în 2023 vei mai scădea 10.000 de dolari.

OH MY GOODNESS @GMC!!! 😱 I cannot wait to get my hands on one these. Sheesh!! 🔥 Crabwalk?!?! Brings back so many great memories from my first Hummer and I’m excited to make more in the #GMCHummerEV 👑 pic.twitter.com/VjO2qXHqMY

— LeBron James (@KingJames) October 20, 2020