VIDEO Încă un film de top ajunge online, în locul marelui ecran: când vei vedea The Witches / Vrăjitoarele

La scurt timp după ce foarte multe cinematografe au anunțat că-și închidă porțile, probabil pentru totdeauna, creatorii unei alte pelicule mult așteptate au decis să o publice online, The Witches.

În urmă cu câteva zile, trailerul la The Witches / Vrăjitoarele a devenit viral pe internet. În doar trei zile, a strâns peste 10 milioane de vizualizări pe YouTube, în contextul în care a fost repostat pe alte câteva canale, unde a strâns alte câteva sute de mii.

Producția Warner Bros. cu Anne Hathaway în rolul principal ar fi trebuit să aibă premiera în cinematografele de pe întregul mapamondul, dar, până la urmă, s-a optat pentru distribuția sa exclusivă prin intermediul HBO Max. Nu este exclus în România să-l vezi tot pe HBO sau HBO Go.

Filmul este o adaptare a unei cărți clasice de Roald Dahl, un volum care a fost deja ecranizat în 1990. La momentul respectiv, discutam de un horror cu Anjelica Huston în rolul principal. Noua variantă bazată pe cartea apărută în 1983 este dedicată publicului larg, un film de aventură și comedie pentru întreaga familie.

Ca să înțelegi mai bine despre ce tip de producție discutăm, merită să ai în vedere The Witches este regizat de Robert Zemeckis, după un scenariu scris tot de el. În trecut, Zemeckis a regizat Forrest Gump, Back To The Future (Înapoi în viitor) sau The Polar Express. CV-ul său include și A Christmas Carol, Cast Away (Naufragiatul) și Contact. Cu alte cuvinte, Zemeckis este expert în filme pentru întreaga familie, fie și cu teme mai complexe.

Noul The Witches va avea premiera pe 22 octombrie. Distribuția este formată din Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci și Chris Rock. Acesta din urmă va ocupa poziția de narator a peliculei. Premisa este una simplă și de efect. Un tânăr băiat se străduiește să oprească un grup de vrăjitoare care și-au propus să transforme fiecare copil de pe planetă în șoarece.