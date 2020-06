VIDEO Foundation, cea mai complexă lucrare a lui Isaac Asimov, ecranizată de Apple

Foundation sau Fundația este cea mai elaborată serie de cărți a scriitorului SF Issac Asimov. Acum, va ajunge pe micile ecrane prin intermediul celor de la Apple.

Gigantul american face eforturi financiare semnificative pentru a atrage un număr mare de abonați în curtea propriei platforme de streaming. După ce anul trecut a investit o sumă record în fiecare episod din See cu Jason Momoa, Apple s-ar putea să se arunce la investiții și mai generoase de dragul seriei Foundation a lui Asimov.

Viitorul serial se va baza pe cărțile cu același nume create de Isaac Asimov și va avea în spate o echipe de nume importante pentru a se asigura că rezultatele sunt impresionante, atât din punct de vedere vizual, cât și din prisma interpretării.

În teorie, Foundation ar fi trebuit să ajungă online înainte de finele acestui an, dar din cauza pandemiei de coronavirus, producția a fost oprită, la fel ca în cazul multor altor filme și seriale de la Hollywood.

Serialul va gravita în jurul personajului Hari Seldon, interpretat de Jared Harris (The Expanse, Chernobyl, Carnival Row). Acesta este un profesor matematician special în ”psychohistory”, o materie care folosește principii matematice pentru a prezice viitorul. Intriga este dată de momentul în care un grup de lideri importanți nu sunt de acord cu prezicerile pesimiste ale lui Seldon.

Pentru a asigura un nivel semnificativ de autenticitate a filmului în raport cu cărțile din spate, serialul Foundation de pe Apple TV+ va fi produs de Robyn Asimov, fiica autorului Isaac Asimov, împreună cu David Goyer, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg și Marcy Ross. David S. Goyer s-ar putea să-ți fie cunoscută datorită faptului că a scris scenariul pentru Batman Begins, The Dark Knight și Batman V Superman: Dawn of Justice.

Regia cel puțin a primului episod va fi asigurată de Rupert Sanders, regizorul Ghost in the Shell și Snow White and the Huntsman. O dată exactă a premierei pentru Foundation, dincolo de vagul 2021, nu a fost făcută public.