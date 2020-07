VIDEO Far Cry 6 îți taie respirația, din trailer: jocul este mai actual ca niciodată

De-a lungul anilor, seria Far Cry a adunat un număr foarte mare de fani și ”a spus” o serie stufoasă de povești. Cel de-al șaselea joc tocmai a fost anunțat de Ubisoft.

În ultima săptămână, Far Cry 6 a fost subiectul mai multor speculații, iar apogeul s-a petrecut vineri, când jocul a apărut din greșeală pe PlayStation Store, versiunea din Hong Kong a magazinului virtual de la Sony. La momentul respectiv, jocul nu a fost încă dezvăluit oficial.

Far Cry 6 page just show up on PS HK Store. ? pic.twitter.com/LXZ1EhGykG — anjohn0422 (@anjohn0422) July 10, 2020

Între timp, Ubisoft a avut o conferință online în care a detaliat o serie stufoasă de proiecte noi. Printre cele mai atractive se numără Far Cry 6 și Assassin`s Creed: Valhalla. Ca un detaliu drăguț, după ce au ajuns online câteva particularități despre noul Far Cry, înainte de eveniment, pe contul oficial Ubisoft_UK de Twitter a apărut postarea de mai jos cu mesajul ”Anton nu va fi mulțumit. Ne vedem duminică la #UbiForward”. În clipul de câteva secunde îl vedem pe dictator cum trage cu entuziasm dintr-un trabuc.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/SCNvo0qB1R — Ubisoft_UK (@Ubisoft_UK) July 10, 2020



Viitorul Far Cry 6 este urmașul Far Cry New Dawn, de acum aproape doi ani. Noul joc, care pare să arate cât se poate de impresionant, ni-l aduce în rolul principal pe actorul Giancarlo Esposito (Gus Fring din Breaking Bad). Esposito va fi un tiran cu numele Anton Castillo, liderul politic din Yara, ”un paradis tropical înghețat în timp”.

Intriga jocului este dată de regimul dictatorial al lui Castillo care declanșează o revoluție în țara imaginară. Jucătorul va lua rolul lui Dani Rojas, un luptător de gherilă care încearcă să câștige lupta cu armata lui Castillo. Conform zvonurilor, Far Cry 6 ar urma să fie lansat oficial pe 18 februarie 2021, deci mai avem mult de așteptat.