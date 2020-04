VIDEO Cu piese de Tesla, Elon Musk face sisteme de ventilație: cum funcționează

În încercarea de a ajuta statul american să reziste în fața pandemiei de coronavirus, Elon Musk s-a apucat să producă sisteme de ventilație la una din fabricile Tesla.

La nivel global, americanii se află în cea mai dificilă situație la această oră, din cauza crizei provocate de coronavirus. La momentul redactării acestui material, erau înregistrate 367.629 de cazuri, mai mult de un sfert din numărul global de cazuri. Numărul deceselor a depășit 10.941 de cazuri, dar crește într-un ritm alarmant de la o zi la alta.

Pentru a ieși cu bine din această perioadă, oficialii americani au rugat mai multe companii private să încerce să ajute sistemul de sănătatea din Statele Unite ale Americii. Tesla se pare că se numără printre primii giganți care au luat foarte în serios această sarcină și s-au apucat să creeze sisteme de ventilație pentru bolnavii de Covid-19 aflați la terapie intensivă.

Echipamentul se află momentan în stadiu de prototip, dar nu ar trebui să mai dureze foarte mult până când va ajunge în spitalele din SUA și, de ce nu, alte țări. Prin intermediul clipului postat pe YouTube, cei de la Tesla au arătat modul în care au putut utiliza componente din mașinile electrice ale brandului pentru a crea sisteme medicale de ventilație.

La baza noii creații se află ecranul de la Tesla Model 3 și sistemul de infotainment, conform celor de la TechCrunch. Oxigenul de înaltă calitate folosit în spital este direcționat într-un așa numit ”mixing chamber” (cameră de amestec). Aceasta din urmă este o componentă folosită în prezentă în mașinile electrice de la Tesla. Ulterior, este pompat printr-un vas colector creat de la zero pentru acest proiect. Partea electronică este guvernată de computerul de bord la unui automobil, în timp ce interacțiunea se realizează prin sistemul de infotainment al unui Model 3.

Invasive ventilators are for worst case patients. Survival rate at that point is low, as Gov Cuomo has pointed out. Nonetheless, we start delivery of intratracheal Medtronic units in NYC tonight.

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2020