VIDEO Autonomie de invidiat și design de top: cât costă noul Samsung Galaxy F41

Dacă vrei să ai parte de un val semnificativ de confuzie, ține evidența smartphone-urilor lansate de Samsung. Sigur o să amețești încercând să înțelegi unde se încadrează Galaxy F41.

Cei de la Samsung sunt foarte prolifici când vine vorba de lansarea unor noi smartphone-uri. Am impresia că văd un nou Galaxy la fiecare două săptămâni. Rolul unor modele în piață este un pic mai abstract, pentru că este greu să identifici ceva special acolo, dar noul Galaxy F41 merită cu siguranță un pic de atenție.

Samsung Galaxy F41 este construit în jurul unui acumulator de 6000 mAh, unul dintre cele mai mari folosite vreodată de coreeni într-un smartphone al companiei. Dacă totul merge bine, acea baterie ar trebui să te țină departe de priză pentru 26 de ore de streaming video sau 21 de ore de navigat pe internet. Dacă vrei să vorbești doar la telefon, s-ar putea să prinzi până la trei zile departe de priză. Nu multe telefoane se pot lăuda cu asta.

Partea un pic uimitoare a acestui terminal este că a fost creat în India și e produs tot acolo. Este construit în jurul unui panou Super AMOLED de 6,4 inci cu o rezoluție nativă Full HD+, cu o luminozitate de 420 de niți. Partea de procesare este o combinație între un Exynos 9611, un GPU Mali-G72 MP3, 6GB RAM și 64 sau 128GB de memorie internă, în funcție de buget.

Terminalul preinstalat cu Android 10 și One UI Core 2.1 vine la pachet cu o tăviță dual-sim care include un al treilea spațiu pentru un card microSD. Dincolo de baterie, atuul său major ține de posibilitățile de captură. Camera sa principală este de 64 de megapixeli, în timp ce camera frontală e de 32 megapixeli.

În plus, mai are o cameră ultrawide pe spate de 8 megapixeli și încă una de cinci megapixeli pentru live focus. Acesta din urmă este senzorul de adâncime. Tot pe spate găsești un senzor de amprentă. Filmează 4K Ultra HD și include un mod de captură intitulat Single Take, ce implică realizarea dintr-un foc a șapte fotografii și trei clipuri scurt, din care să le selectezi pe cele care te încântă.

Noul smartphone vine cu un încărcător de 15W care îți încarcă telefonul în două ore și 40 de minute de la 0 la 100%. În prima fază, va fi disponibil doar în India, începând cu 16 octombrie, la prețul de 200 de euro pentru modelul cu 64GB de memorie internă și 210 euro pentru 128GB.