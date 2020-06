VIDEO A depășit toate recordurile de popularitate pe YouTube, dar tu nu ai auzit-o: melodia virală de la Blackpink

Genul K-pop nu este foarte popular în țara noastră, dar melodii precum noul hit de la Blackpink depășesc toate recordurile de popularitate de pe YouTube de la artiști precum Beyonce, Adele sau Tekashi69.

Dacă tot a devenit cel mai popular clip la nivel global, în doar 24 de ore de la lansare, ar fi păcat să nu asculți și tu măcar o dată noua piesă de la Blackpink, intitulată How You Like That.

Integrată mai jos, noua piesă de la formația coreeană de K-pop a reușit să depășească recordul anterior pentru numărul de vizualizări obținute în 24 de ore. Partea un pic ciudată a ecuației este că fosta deținătoare a recordului este tot o piesă de K-pop, în loc unui artist occidental de renume internațional.

Conform celor de la Variety, anul trecut, recordul pentru această performanță a ajuns să fie deținut de formația BTS cu nu mai puțin de 74,6 milioane de vizualizări în 24 de ore. Noul single de la Blackpink se bucură de 82,4 milioane de vizualizări. Melodia How You Like That de la Blackpink s-ar putea să fie și deținătoarea recordului pentru cel mai puțin timp necesar pentru 100 de milioane de vizualizări, dar o statistică oficială nu a fost comunicată până la această oră.

Ca să-ți dai seama că discutăm de un joc de bambilici în materie de recorduri între formații de K-pop deja de câțiva ani, cu o săptămână înainte de a obține recordul cei de la BTS, Blackpink îl obținuse cu piese Kill This Love. O parte din acele vizualizări au fost însă obținute prin intermediul reclamelor, din cauza faptului că la YouTube poți plăti ca un clip video de câteva minute să fie servit ca reclamă înaintea unui clip pe care îți dorești să-l vezi intenționat. Între timp însă, YouTube a schimbat regulile jocului, iar vizualizările obținute prin reclame nu mai sunt contorizate la niciun nivel. În orice caz, dacă nu ai auzit niciodată de Blackpink, poate merită să dai o șansă clipului de mai jos, măcar datorită recordurilor depășite.