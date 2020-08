Veste proastă pentru fanii Fortnite: jocul nu mai poate fi jucat pe iPhone

Fortnite este unul dintre cele mai populare jocuri create vreodată. Cu toate acestea, ar putea deveni semnificativ mai obscur după scandalul din ultimele 24 de ore.

Creatorii Fortnite au încurajat ieri gamerii să facă achiziții in-game în afara Apple AppStore și Google Play, pentru un discount semnificativ. Astfel, ar fi fost ocolite comisioane costisitoare pe care le încasează deținătorii celor mai importante magazine virtuale pentru mobil.

A fost evident că gestul de o provocare, iar cei de la Apple nu stau foarte bine cu răbdarea în asemenea circumstanțe. Consecințele au apărut imediat. Gigantul din Cupertino a retras jocul Fortnite din AppStore. Din acest moment, nu-l mai poți instala pe mobil, iar dacă îl ai deja instalat, nu vei mai primi actualizările ulterioare. În Astfel, va deveni imposibil de jucat pe orice iPhone sau iPad.

Alternativa la această situație neplăcută ar fi fost instalarea jocului din afara magazinului virtual, dar acest lucru este posibil doar pe Android, nu și pe iOS. Încercând să devieze atenția de la faptul că au fost hapsăni și s-au crezut mai deștepți decât Tim Cook și compania, cei de la Epic Games, la scurt timp după ce Fortnite a fost scos din AppStore, au publicat clipul de mai jos.

Acesta este o parodie la cea mai populară reclamă Apple din toate timpurile, 1984. Mesajul clipului nu este deloc subtil și încearcă să-ți prezinte gigantul din Cupertino ca fiind omul mare și rău, deși aceste reguli există de aproximativ 10 ani, când s-a lansat AppStore-ul.

”Epic Games a sfidat monopolul AppStore. Ca răzbunare, Apple a blocat accesul la Fortnite pe miliarde de dispozitive. Alătură-te luptei pentru a opri 2020 să devină 1984.”, este textul care însoțește clipul.

Trist pentru Epic este că acest truc de marketing, probabil, nu va genera foarte multă empatie printre tinerii jucători de Fortnite care nu-și aduc aminte reclama originală și nici nu înțeleg referința la ”1984”, romanul distopic al lui George Orwell. Lăsând asta la o parte, creatorii Fortnite au inițiat și un proces împotriva Apple pentru practici anti-competitive.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020