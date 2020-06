Fortnite se transformă cinematograf: filmele pe care le poți vedea gratuit, în weekend

Christopher Nolan se pare că are o relație foarte apropiată cu Epic Games, creatorii Fortnite. Din acest motiv, după ce și-a lansat trailerul la Tenet prin jocul online, câteva filmele ale regizorului vor fi difuzate in-game în weekend, într-un cinematograf virtual.

Dacă ai o pasiune pentru Fortnite și te încântă teribil comunitatea din spatele jocului video, te vei bucura să afli că în weekend veți putea să vă uitați la un film împreună. În funcție de zona în care te afli pe mapamond, vei avea acces la unul dintre blockbuster-ele regizorului Christopher Nolan, cunoscut mai ales pentru trilogia The Dark Knight.

La aproximativ o lună după ce Christopher Nolan a avut premiera trailerului Tenet in-game, creatorul unor filme precum Memento sau Inception își va afișa unul dintre filmele sale într-un cinematograf virtual din joc. În cadrul evenimentului Movie Nite, care va avea loc mâine seară, vineri 26 iunie, vei putea să vizionezi unul din trei filme create de Nolan.

Dacă te afli în SUA, începând cu ora 8:00 AM sau 8:00 PM (12:00 PM Eastern Time), vei putea să vezi Inception pe ecranul din Party Royale Big Screen. Orele de difuzare vor fi adaptate la regiunea de pe glob în care te afli, iar filmele difuzate vor fi diferite. În același timp, s-ar putea să vezi Batman Begins sau The Prestige. Dacă vrei să înțelegi mai bine bine evenimentul sau să obții detalii suplimentare despre pelicula care va fi distribuită în regiunea ta, poți accesa site-ul Party Royale. În cazul în care te ajută subtitrările, le poți activa din meniul audio in-game.

