Veste excelentă pentru sistemul medical: primul ventilator românesc care poate salva vieți

În criza medicală de acum o cursă importantă e dezvoltarea unui ventilator mecanic pentru cazurile de insuficiență respiratorie. România are acum unul care a trecut de prima etapă de omologare.

Primul ventilator care să treacă de prima etapă de omologare a fost dezvoltat de un grup de ingineri din Târgu Mureș și Cluj. Acum urmează să fie testat pe pacienți umani. Acesta a fost conceput, creat și testat în câteva săptămâni.

Testul a fost derulat la spitalul de urgență „Regina Maria” din Brașov. Evaluarea a fost făcută de-o comisie formată din reprezentanții Agenției de Cercetare de Tehnică și Tehnologii Militare. Aceasta omologhează, pe perioada stării de urgență, aceste echipamente.

„Au fost prezenți medici de la Spitalul de Urgență și de la Spitalul Militar Brașov, a fost testat echipamentul, a răspuns cu brio solicitărilor, am primit undă verde pentru a fi testat pe pacienți umani. Testarea va începe, probabil, miercuri sau joi. Este un produs românesc, deschide calea celor de acest tip în România, permite unei echipe să cerceteze, să inoveze și să dezvolte aceste produse. […] Putem produce aparatul la un preț sub cel al pieței. Știm cu toții că, în acest moment, prețurile au explodat pentru că cererea depășește mult oferta, dar noi ne situăm mult sub prețurile de vânzare ale aparatelor din import.”

Răzvan Corneliu Popa, administratorul companiei Gaze Industriale Mureș