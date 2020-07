Veste bună pentru posesorii de Xbox: 70 de jocuri gratuite, pentru o săptămână

În cazul în care ești posesor de Xbox și ai un pic de timp liber în următoarea perioadă, ar fi bine să nu ratezi Xbox Summer Games Fest, cel mai nou eveniment online organizat de Microsoft.

Evenimentul verii în materie de gaming va fi organizat de Microsoft și este intitulat Summer Game Fest. Începe de astăzi și se încheie pe 27 iulie. Acesta constă în acces gratuit la nu mai puțin de 70 de jocuri în format demo de la o varietate semnificativă de dezvoltatori. Primele detalii despre acest ”festival” au apărut online la începutul lunii.

Este însă important de reținut că acestea nu vor fi demonstrații obișnuite, precum cele pe care le jucat în urmă cu un deceniu. Multe dintre ele sunt bucăți de jocuri aflate în curs de dezvoltare, jocuri care s-ar putea să sufere modificări semnificative până la lansarea efectivă. Dintr-un punct de vedere, vor fi experiențe digitale similare cu cele pe care le poți experimenta când merg la un târg de gaming în lumea reală.

Ideea unui astfel de eveniment este departe de a fi una nou. Valve organizează de mulți ani Steam Game Festival, o ocazie unică pentru ca dezvoltatorii independenți de jocuri să-și etaleze cele mai recente creații într-o formă sau alta. Cu această ocazie, ajungi să experimentezi titluri pe care, în orice alte condiții, ai ajunge să le ignori.

Revenind însă la Xbox Summer Game Fest, acesta va include câteva ceva pentru fiecare, pentru un total de aproximativ 75 de jocuri, de la RPG-uri precum Cris Tales până la simulatoare de skateboarding – Skatebird sau jocuri de aventură a căror acțiune se petrece în India (Raji: An Ancient Epic). Când am aflat prima oară de eveniment, era vorba de doar 60 de jocuri, dar se pare că mai mulți dezvoltatori au decis să îmbrățișeze inițiativa. Poți accesa toate jocurile din Xbox Dashboard și toate vor dispărea pe data de 27 iulie.

👀👀 Now live: Xbox Game Festival with more than 70 playable demos of upcoming games as part of #SummerGameFest See the list of games here: https://t.co/0WvIfSDZDY

— Summer Game Fest (@summergamefest) July 21, 2020