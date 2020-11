Veste bună pentru fanii Red Dead Online: schimbarea majoră, anunțată cu 1 decembrie

Având în vedere interesul foarte mare investit de fani în Red Dead Online, o componentă a Red Dead Redemption 2, jocul va fi oferit separat la un preț infim.

Pentru doar cinci dolari, ai acces la o sursă de divertisment aproape infinită, începând cu 1 decembrie. Cei de la Rockstar Games au anunțat că vor oferi Red Dead Online ca un joc separat, nu doar ca o componentă din Red Dead Redemption 2. Astfel, dacă te interesează doar partea online din Red Dead, de multiplayer, o vei putea acces pentru suma modică de mai sus.

Este important de reținut că cei cinci dolari pentru acest joc video online reprezintă o ofertă limitată. Doar până pe 21 februarie 2021 vei putea cumpăra experiența cu acest preț. După aceea, că se va apropia un pic de jumătate din valoarea jocului integral. Prețul final va fi de 20 de dolari. În situația în care te răzgândești și vrei să cumperi și campania single player din interfața Red Dead Online, va exista și această posibilitate. Ține doar de tine și de cât timp ai dacă vrei sau nu să petreci in-game o cantitate de timp aparent nelimitată.

Anunțul pe marginea acestui subiect a fost făcut de către Rockstar Games printr-o postare pe Twiter pe care o poți vedea mai jos.

Ca un detaliu foarte important, Red Dead nu a fost niciodată un joc mic, iar dacă te gândești să-l joci pe orice consolă din portofoliul Microsoft sau Sony, îți trebuie cel puțin 123GB de spațiu. Pentru că discutăm de o experiență online, un abonament la PlayStation Plus sau Xbox Live Gold este de asemenea obligatoriu. Posesorii de PlayStation 5 îl pot accesa gratuit în exclusivitate pentru o perioadă de trei luni.

Get Red Dead Online as a Standalone Game on December 1st.

New players who do not already own Red Dead Redemption 2 can experience everything Red Dead Online has to offer, including access to all future content updates. https://t.co/u09K5UeuAY pic.twitter.com/6Npqn8kNF8

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 24, 2020