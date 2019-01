Red Dead Online cu Battle Royale: Ce trebuie să știi despre modul Gun Rush

Red Dead Redemption 2 este unul dintre cele mai populare jocuri ale anului trecut, iar componenta sa online tocmai s-a bucurat de o actualizare importantă.

Anul 2018 a fost dominat de jocuri în format Battle Royale precum PUBG sau Fortnite. Într-o formă sau alta, creatorilor popularelor francize Call of Duty și Battlefield au încercat să implementeze și ei o rețetă similară în propriile jocuri. A venit rândul Red Dead Redemption 2 să facă același lucru.

La momentul actual, Red Dead Online, componenta online a Red Dead Redemption 2, continuă să se afle în beta. Asta înseamnă că mai sunt câteva particularități de finisat, dar se bucură de actualizări constante și reprezintă subiectul multor experimente.

În cazul în care ești fan al jocurilor de tip Battle Royale, vei aprecia cu siguranță noul mod de joc intitulat Gold Rush. Acesta reprezintă propria viziune a celor de la Rockstar Games pentru conceptul care a transformat Fortnite în cel mai popular joc al anului trecut. În loc de sute de jucători însă, vorbim de doar 32 de persoane aflate simultan pe o hartă.

Mecanismul de gaming e departe de a fi revoluționar. Un număr de 32 de jucători sunt poziționați în diverse puncte ale unei hărți, doar pentru a se ataca unii pe alți până la supraviețuire, ca în Vestul Sălbatic. Până când rămâne în viață un singur invidivid pe hartă, jucătorii trebuie să-și petreacă fiecare moment în căutare de muniție și arme. La fel ca la precursorii săi, modul Gun Rush din Red Dead Online include o suprafață de gaming aflată în permanentă scădere.

Dacă vrei să diversifici un pic întregul conceptul, Gun Rush poate fi experimentat atât în modul fiecare pentru el – Free for all, cât și pe echipe. În teorie, Make it count a fost prima implementare de Battle Royale în Red Dead Online, dar accea nu punea accent la fel de tare pe parte de acumulare a resurselor necesare supaviețuirii. Noul mod de joc este disponibil începând de azi.