Veste bună în pandemie: cum vei putea afla dacă ești infectat în doar 15 minute

Pandemia de coronavirus a dat totul peste cap, dar la aproape un an de la descoperirea virusului, încep să apară și veștile bune. Una dintre ele se referă la faptul că poți afla dacă ești infectat cu noul coronavirus în doar 15 minute.

Pe perioada verii, numărul cazurilor din România a crescut vertiginos și puține au fost zilele în care s-au constatat sub 1.000 de cazuri. Numărul cazurilor de infectare a fost mai mare și pentru că mulți români și-au făcut teste la cerere pentru a putea intra în anumite țări europene care cereau acest lucru.

Rezultatele, în astfel de situații, pot veni chiar și-n două zile lucrătoare. Numai că cei de la Roche susțin că au găsit soluția. E vorba de un test rapid pentru coronavirus, care îți dă rezultatul în doar 15 minute.

Roche vine cu testul care-ți dă rezultatul în doar 15 minute

Grupul farmaceutic elveţian Roche anunță că testul rapid va fi disponibil la sfârşitul lunii septembrie, iar cel care-l fac primesc rezultatele în doar 15 minute. Acest test pentru antigenele SARS-CoV-2, virus la originea pandemiei de COVID -19, care a ucis peste 851.000 de oameni în întreaga lume de la sfârşitul lunii decembrie, va fi disponibil mai întâi în ţările care recunosc ”marcajul CE”, o etichetă obligatorie pentru produsele care urmează să fie comercializate în Uniunea Europeană.

Dar grupul intenţionează, de asemenea, să depună ”o cerere de autorizare de urgenţă” la Agenţia americană pentru medicamente (FDA).

”La lansare, 40 de milioane de teste rapide SARS-CoV-2 vor fi disponibile în fiecare lună. Această capacitate va fi mai mult decât dublă la sfârşitul acestui an pentru a răspunde la cererea de teste a sistemelor de sănătate din întreaga lume”, a indicat grupul Roche într-un comunicat.

Testul urmează să fie lansat în parteneriat cu compania sud-coreeană SD Biosensor Inc, care are deja multe teste de depistare şi cu care Roche are un acord de distribuţie la nivel mondial.