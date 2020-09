Vameșii au confiscat mii de căști pentru că păreau clone de Apple AirPods: ce erau de fapt

Vameșii au confiscat în urmă cu ceva timp aproximativ 2000 de perechi de căști. Acestea nu aveau o problemă cu actele, dar păreau clone de Apple AirPods. De fapt, erau cu totul altceva.

Multe dintre căștile complet wireless lansate în ultimii ani sunt foarte similare vizual cu căștile create de Apple. Nu trebuie să fii expert în design pentru a-ți da seama că Apple AirPods au reprezentat designul de referință pentru foarte multe modele de la companii precum Huawei sau OnePlus.

Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză teribilă faptul că vameșii americani din cadrul US Customs and Border Protection au confiscat 2000 de perechi de OnePlus Buds, sigilate, deoarece le-au perceput ca fiind clone ilegale de Apple AirPods. Evenimentul s-a petrecut la finele lunii august, dar vameșii americani au fost atât de mândri de captură, încât au publicat acum un comunicat de presă pe marginea realizării lor.

Situația ar fi putut să devieze rapid în amenințări și înjurii la adresa US Customs and Border Protection, dar OnePlus sau persoana de marketing responsabilă de contul de Twitter oficial se pare că are simțul umorului. La scurt timp după ce s-a viralizat, postarea vameșilor, OnePlus USA a postat un răspuns simplu. ”Hey, dați alea înapoi!”.

Ca referință, OnePlus Buds au fost lansate la finele lunii iulie și, probabil, livrarea cu pricina era una dintre primele care ajungea la distribuitori americani. În postarea inițială, directorul de departamentului vamal din New York, unde s-a făcut captura, era foarte mândru de performanța diviziei pe care o conduce. Ofițerii CBP ”protejează publicul american de numeroase pericole în fiecare zi”, iar ”interceptarea acestor căști contrafăcute este reflectare directă a vigilenței și angajamentului pentru succesul misiunii”, se arată în comunicatul oficial.

Ca un detaliu financiar, dacă acestea ar fi fost clone de Apple AirPods, ar fi valorat 398.000 de dolari, valoare la care au atras atenția și vameșii. De fapt, o pereche de OnePlus Buds costă doar 79 de dolari, pentru o valoare totală de 158.000 de dolari.