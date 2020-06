Valul doi de coronavirus, la toamnă: ”Va fi ca în abatoarele germane”

Conform datelor statistice care ajung online în fiecare zi, pandemia de coronavirus nu pare să plece nicăieri, dar deja se discută de valul al doilea.

În ultimele săptămâni, opiniile mai multor virusologi și epidemiologi au făcut valuri online. Se întâmplă rareori ca respectivele opinii să fie identice și, de cele mai multe ori, se contrazic reciproc, mai ales pe marginea unor subiecte sensibile, precum valul doi de Covid-19. Singurul lucru pe care îl putem face este să ascultăm argumentele fiecărui expert și să analizăm cu discernământ respectivele pronosticuri.

Cea mai recentă analiză legată de viitorul pandemiei a ajuns online de Padova, Italia. Aceasta a fost formulată de Andrea Crisanti, directorul Departamentului de Microbiologie și Virusologie de la Universitatea de Medicină din Padova. Din păcate, expertul epidemiolog este foarte rezervat când vine vorba de perspective optimiste.

„Va trebui să atacăm fiecare focar încă din faza inițială, infecțiile importate din țările în care epidemia este scăpată de sub control sunt foarte periculoase. Am avut una și la Padova, o îngrijitoare care a infectat întreaga familie. Și dacă persoanele contaminate nu sunt identificate imediat, Italia riscă să piardă toată munca depusă în perioada de lockdown. În acest moment, probabilitatea de infectare în Italia, în special în unele regiuni, este destul de mică. Personal, evit adunările, dar merg la restaurant, am încetat să port masca FFP2 și am trecut la cea chirurgicală. Și într-o zi sper să reușesc să scap complet de ea”, potrivit Il Messaggero, citat de Rador.

S-a încercat și o comparație cu modul în care a evoluat infecția cu SARS de acum câțiva ani. În mod regretabil însă, cele două tulpini nu au foarte multe în comun. „Nu ne putem aștepta ca SARS-CoV-2 să dispară precum SARS, într-o vară, pentru că există milioane de oameni infectați pe toate cele cinci continente”, a spus Crisanti în cadrul publicației”Il Fatto Quotidiano” Singura schimbare în bine de acum este că „doar a devenit mai puțin probabil să ne infectăm în Italia în acest moment precis, datorită efectului pozitiv al blocajului, al măștilor și al distanțării sociale, dar și a căldurii uscate. Dar toamna noastră va fi cum este acum în abatoarele germane, unde virusul aduce daune serioase. Să ne folosească drept lecție, deoarece asta se poate întâmpla și la noi la toamnă și la iarnă”, a concluzionat expertul italian.

Vizavi de impactul pe termen lung al modificărilor înregistrate de noul coronavirus Covid-19, Crisanti insistă pe faptul că această particularitate este cea mai importantă și problematică. „Virusul este o multitudine. Ar fi mai bine să spunem virusuri. Chiar dacă unul a suferit o mutație în sensul unei minore infectivități sau virulențe, aceasta nu înseamnă că este așa peste tot și că porțiunea pe care am identificat-o este tulpina dominantă. Nu pot folosi un singur virus pentru a trage concluzii generale”, a mai spus virusologul de la Universitatea din Padova.