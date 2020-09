Următoarea conferință Apple, oficială: am putea vorbi de iPhone 12, dar mai probabil de Apple Watch

Apple se pregătește de o nouă conferință online pentru lansarea noilor sale produse. Ca de obicei, nu putem știi cu siguranță ce se va lansa, dar speculațiile din piață sunt numeroase.

În această dimineață, Apple a trimis o invitație pentru noul său eveniment virtual. Viitoarea conferință este programată pentru 15 septembrie, iar mai multe detalii despre ceea ce se va discuta la eveniment au apărut pe Twitter în spatele hashtag-ului #AppleEvent.

Pe contul oficial Apple a apărut imaginea de mai jos, în timp ce directorul de marketing al companiei a făcut o postare însoțită de un clip de câteva momente. Acolo poți vedea câteva cadre din Apple Park, complexul Apple în care gigantul din Cupertino își desfășoară activitatea și unde va avea loc următoarea conferință.

În ceea ce privește posibilele lansări, primul pe listă este un nou Apple Watch, având în vedere referința Time Flies (zboară timpul) de pe invitație. În acest an, vom discuta de seria șase, dar cei de la Bloomberg au informații și că vom vedea o relansare a seriei 3, ca o soluție de buget, pentru care își doresc să îmbrățișeze un ceas inteligent.

Un nou iPad este de asemenea pe listă. Nu este exclus să discutăm atunci și de noi iPhone-uri, acestea erau lansate în trecut în jurul acestei date. Din păcate, cu toate întârzierile provocate de furnizorii din China, sunt șanse foarte mari să nu vedem pe piață noul iPhone 12 înainte de noiembrie, poate chiar începutul lui decembrie.

Dacă Apple va contrazice însă toate speculațiile din piață și va dezvălui noile sale telefoane, vom discuta de patru modele noi, toate cu suport pentru conectivitate 5G, cu mențiunea că doar versiunea Pro Max ar putea avea suport pentru mmWave 5G. Noile telefoane vor fi mai plate decât în trecut, cu un design ce amintește de noul iPad Pro sau de clasicele iPhone 5.

Va fi interesant să vedem dacă alte zvonuri din ultimele luni se vor materializa în produse în cadrul evenimentului din 15 septembrie. Lista speculațiilor mai puțin probabile include prima pereche de căști Apple peste urechi, un nou Apple TV sau o boxă Apple HomePod mai mică și mai ieftină. Nu este exclus nici ca Apple să dezvăluie AirTags, mici etichete pe care le atașezi la chei, portofel și altele, pentru a le localiza cu ușurință.

See you in 7 days! #AppleEvent pic.twitter.com/zDXneII5di

— Greg Joswiak (@gregjoz) September 8, 2020