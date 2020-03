UE pune la bătaie 164 de milioane de euro în lupta contra COVID-19

Uniunea Europeană a anunțat o nouă măsură prin care urmărește să contribuie la combaterea epidemiei cu care se confruntă în prezent planeta.

Comisia Europeană încurajează startup-urile și companiile mai mici care dezvoltă tehnologii care ar putea ajuta la combaterea COVID-19 să aplice pentru a primi rapid finanțări. Este vorba despre 164 de milioane de euro puși la dispoziție de Comisia Europeană pentru Inovare (EIC) pentru cercetare și dezvoltare. EIC a fost introdusă de către UE pentru a sprijini comercializarea tehnologiilor cu risc ridicat și cu impact ridicat în Uniunea Europeană.

O postare pe contul oficial de Twitter al Comisiei Europene arată că oferă bani acelor companii care vin cu noi tehnologii în ceea ce privește tratarea, testarea, monitorizarea, dar și pentru alte aspecte ce țin de COVID-19.

We are calling for startups and small businesses with technologies and innovations in:

?‍⚕️ treating

? testing

? monitoring

? other aspects of #COVID19

Apply for fast-track EU funding – deadline 17:00 CET on 18 March ↓

— European Commission ?? (@EU_Commission) March 15, 2020