Un telefon ”de vorbit” face minuni pentru bolnavii de inimă: cât costă și de ce este revoluționar

Cu cât trec anii, cu atât îți dai seama mai mult cât de relevantă este sănătatea ta. Pentru că nu poți merge în fiecare zi la doctor, monitorizarea anumitor detalii ține și de tine. Aici intră în calcul Lava Pulse.

Când vine vorba de gadgeturi inteligent pentru monitorizare sănătății corporale, multe dintre ele, au prețuri foarte generoase. Cel mai recent Apple Watch care îți poate realiza o formă simplificată de electrocardiogramă costă peste 2000 de lei. Pentru monitorizarea pulsului, există și soluții mai ieftine, dar niciuna nu se compară cu cea incorporată în Lava Pulse.

Surprinzător de ieftin pentru ceea ce face, Lava Pulse este un telefon de vorbit, nu smartphone, care îți citește tensiunea arterială și pulsul, după cum se poate vedea în captura de mai sus. Cu toate acesta, costă doar 26 de dolari.

Partea științifică a ecuației este facilitată de un senzor integrat pe spatele telefonului, lângă camera foto. Îți pui degetul în acea zonă de pe aparat și, după câteva momente, ar trebui să îți fie afișate informațiile utile pe ecran. În mod previzibil, precizia acestei soluții nu este comparabilă cu cea a unui tensiometru tradițional, mult mai scump decât tot telefonul, dar este suficientă pentru a te atenționa dacă trebuie să-ți faci griji și, în definitiv, să faci o programare la cardiolog.

În rest, Lava Pulse este un telefon cu butoane construit în jurul unui ecran de 2,4 inci cu o rezoluție nativă de 240 x 320 pixeli. Rulează un sistem de operare proprietar, detaliu care face imposibilă instalarea aplicațiilor comune cu care te-ai obișnuit pe smartphone-ul tău. Are o memorie internă care poate fi extinsă prin intermediul unor carduri microSD de până la 32GB, o valoare utilă dacă plănuiești să-l folosești ca player audio sau video.

În plus, pe lângă o mufă de căști tradițională de 3,5mm are un receptor FM cu funcție de înregistrare. Acumulatorul de 1800 mAh ar trebui să te țină 6 zile departe de priză, valoare care scade drastic dacă începi să te joci Snake (Râma). Acest aparat dual SIM nu oferă conectivitate la internet, dar are conectivitate Bluetooth. În prima fază, va fi disponibil doar în India și nu este clar când va ajunge în alte colțuri ale mapamondului.