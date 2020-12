UE limitează practicile de geoblocare a conținutului audiovizual

Cadrele de decizie de la nivelul Uniunii Europene iau în considerare extinderea practicii de limitare a geoblocării pentru a acoperi și accesul la conținutul audiovizual în flux.

Accesul la servicii precum Netflix este destinat anumitor state membre ale UE, ceea ce înseamnă că europenilor li se poate interzice accesul la bibliotecile de conținut oferite în altă parte a regiunii.

Cu alte cuvinte, dacă încerci să utilizezi abonamentul Netflix pentru a accesa serviciul după ce te-ai mutat într-un alt stat membru sau dacă vrei să accesezi biblioteca de conținut oferit de Netflix în altă parte a Europei, răspunsul va fi de cele mai multe ori un mare “nu”.

Acest lucru subminează conceptul de bază al pieței unice a UE și al pieței unice digitale.

Un nou plan de acțiune pentru sectorul media

Comisia se confruntă cu problemele în curs legate de accesul online la conținut audiovizual.

Într-o revizuire a Regulamentului de Geoblocare, Comisia spune că va începe discuțiile cu sectorul audiovizual privind modalitățile de îmbunătățire a accesului consumatorilor la acest tip de conținut protejat prin drepturi de autor în întregul bloc comunitar.

Discuțiile planificate vor alimenta viitorul său Plan de Acțiune pentru Mass-media și Audiovizual – care își propune să ajute jucătorii pieței europene să se extindă și să ajungă la noi audiențe.

“Creșterea accesului și a circulației conținutului audiovizual va produce o creștere a cererii transfrontaliere, inclusiv în regiunile de frontieră și cu minorități lingvistice”, sugerează Comisia într-un comunicat de presă privind revizuirea normelor actuale.

Comisia observă că, în medie, un consumator european are acces doar la 14% din filmele disponibile online în toate statele membre în ansamblu (UE27), cu “variații semnificative” în funcție de țară – spre exemplu, publicul din Grecia are acces doar la 1,3% din filmele disponibile online în UE, comparativ cu cele din Germania care are acces la 43,1%.

“Eurobarometrul din 2019 a confirmat că există interes în obținerea accesului la conținutul audiovizual oferit în diferite state membre”, adaugă Comisia.

Pentru alte tipuri de conținut protejat prin drepturi de autor – inclusiv muzică, cărți electronice și jocuri video – Comisia pare mai puțin convinsă de necesitatea reformei reglementărilor.

“Raportul concluzionează că o extindere suplimentară a domeniului de aplicare nu ar aduce neapărat beneficii substanțiale consumatorilor în ceea ce privește alegerea conținutului, deoarece cataloagele oferite sunt destul de omogene (în multe cazuri peste 90%) între statele membre”, scrie Comisia.

Rezultatele de până acum arată îmbunătățiri

După 18 luni de aplicare a actualului regulament de geoblocare (în vigoare din decembrie 2018), revizuirea Comisiei laudă progresele înregistrate în reducerea unor obstacole – susținând că a existat “o reducere puternică a barierelor cauzate de cerințele de localizare, de la 26,9% până la 14% din aproximativ 9.000 de site-uri web chestionate”.

“Astfel de restricții împiedică utilizatorii să încerce să se înregistreze pe site-uri web străine din cauza unei adrese poștale într-un alt stat membru și este importantă deoarece înregistrarea este o etapă cheie a procesului de cumpărături online”, notează aceasta.

De asemenea, creditează regulamentul cu creșterea cantității de achiziții transfrontaliere de livrare, spunând că accesul sporit la site-urile web transfrontaliere furnizat prin regulament a dus la o creștere de 1,6% în UE27 comparativ cu 2015, adăugând că o treime din site-urile chestionate a oferit livrare transfrontalieră.