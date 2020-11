Twitter și Facebook au început ”războiul” cu Donald Trump: gestul fără precedent al giganților din tech

Deși vor trece câteva zile până când vom afla rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA, Donald Trump a început să se arunce la afirmații mincinoase online. Nu a durat mult până când a fost penalizat de Twitter și Facebook.

Marii giganți din domeniul rețelelor sociale au început să implementeze politicile agresive împotriva minciunilor legate de rezultatele la alegerile din SUA. Se pregătesc de câteva luni pentru această zi, iar cel mai important test ținea, în mod previzibil de postările de pe Twitter ale lui Donald Trump.

În mod eronat, acesta a făcut o postare prin care se lăuda că ”Suntem cu MULT în față, dar încearcă să FURE alegerile. Nu-i vom lăsa niciodată să o facă. Voturile nu pot fi permise după închiderea urnelor.”

Nu a durat mult până când postarea de pe Twitter a fost acoperită cu o notificare din partea Twitter prin care se menționează că ”O parte sau întregul conținut partajat în acest tweet este îndoielnic sau poate fi înșelător în ceea ce privește alegerile sau alt proces civic”. De asemenea, a fost dezactivată posibilitatea de a partaja acel tweet printr-un retweet. Printr-o postare pe contul @TwitterSafety a fost explicată decizia.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020