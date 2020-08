Trump continuă războiul cu… TikTok: care este soluția, ca să nu dispară

Donald Trump a dezvoltat în ultimii ani o obsesie pentru companiile chinezești, de la Huawei la TikTok. În acest context, vine cu amenințări din ce în ce mai serioase.

Cei peste 100 de milioane de fani de TikTok din Statele Unite sunt îngrijorați din cauza faptului că aplicația lor preferată de socializare virtuală ar putea să dispară. Donald Trump a spus în mai multe rânduri ca vrea ca aplicația să dispară din SUA, din cauza legăturilor pe care le are cu China.

Conform celor de la Reuters, pentru ca acest lucru se nu se întâmple, sunt șanse mari ca, cel puțin o parte din TikTok să intre în posesia unei companii americane. Microsoft se pare că este prima pe listă când vine vorba, cel puțin, de găzduirea datelor utilizatorilor americani. Ca referință, deși majoritatea activității TikTok se desfășoară de la sediul din SUA, unde are angajați câteva mii de americani, problema lui Trump pleacă de la faptul că o parte din companie este deținută de ByteDance, o companie chineză. Acea parte a companiei ar urma să fie vândută.

Din păcate, se pare că Donald Trump nu este încântat nici de această opțiune. Șeful de stat are un război personal cu orice companie care are legături cu China. Într-o călătorie de acum câteva zile cu AirForce One, Trump le-a spus jurnaliștilor prezenți la bord că va forța închiderea operațiunilor TikTok în SUA printr-un ordin prezidențial.

Utilizarea TikTok este deja interzisă în India, dar cea mai mare bază de utilizatori ai rețelei de socializare se află în SUA. Ca urmare, dacă amenințările lui Trump se materializează, lovitura financiară va fi semnificativă, atât pentru creatorii aplicației, cât și pentru creatorii de conținut care își trăiesc viața din banii obținuți de la TikTok.

POTUS made clear he is against proposed spinoff of Tik Tok with a resale to Microsoft or another company.

— Maggie Haberman (@maggieNYT) August 1, 2020