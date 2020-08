Trucuri Google Chrome: cum îți faci browserul mai rapid și dezactivezi extensiile ”pretențioase”

Google Chrome este o gaură neagră când vine vorba de resurse hardware, chiar și în cazul celor mai performante configurații. Din fericire, există câteva trucuri să-l faci mai rapid.

O mare parte din dependența mea de Chrome este provocată de extensii, acele mici progrămele gratuite pe care le poți ancora în browser și care îți fac viața mai ușoară. Din cauza activităților pe care le întreprind pe internet, am o sumedenie de extensii instalate. Am una care mă ajută să salvez orice poză de pe Google în JPG, alta mă ajută să descarc videouri de pe site-uri obscure. Mai am una care facilitează salvarea sesiunilor de navigare, cu ferestre și tab-uri individuale.

Din păcate, multe dintre extensii sunt departe de a fi perfecte și ajung să consume resurse hardware într-un ritm destul de alert. Problema este că, în combinație cu paginile de internet încărcate de reclame, ajungi să nu mai știi de unde este problema. De multe ori, te gândești că Google Chrome este un browser pros când vine vorba de administrarea resurselor hardware și asta e.

Din fericire, Google îți pune la dispoziție câteva instrumente la care poți apela pentru a afla cine îți face probleme în browser. Care este extensia care ți-l îngreunează sau care este site-ul web pe care trebuie să-l eviți. În acest scop, trebuie să intri în Task Manager. Managerul de activități din Google Chrome este foarte similar cu cel din Windows ascuns în spatele combinației de taste CTRL + ALT + DEL, dar îl poți accesa printr-un click pe cele trei buline din dreapta sus, la secțiunea More Tools, cu un click pe Task Manager.

Fă click pe în partea de sus a ecranului pe Memory Footprint pentru a facilita sortarea după impactul pe care procesele din Chrome îl au asupra memoriei RAM. În partea de jos a listei respective vei vedea extensiile pe care le ai instalate. Ca referință, este normal ca o extensie să consume în jur de 50MB de RAM. Dacă sare însă până la 100MB RAM sau mai mult, ar fi bine să o închizi printr-un click pe End Process, după ce ai selectat-o.

Ai grijă că se va reporni automat când închizi și redeschizi Chrome. Dacă este vorba de o problemă temporară, o poți lăsa în pace. Dacă te stresează de mai multe ori, o poți elimina permanent din Setări – More Tools – Extensions. Caută extensia buclucașă și apasă pe Remove în dreptul ei. Dacă este una de care ai nevoie rareori, dar nu vrei să o elimin pentru totdeauna, o poți dezactiva temporar cu ajutorul bifei de sub ea, din dreapta jos.