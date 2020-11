Traficul infernal din București, departe de a fi rezolvat: ce promite Nicușor Dan

Traficul infernal e una dintre marile probleme cu care se confruntă locuitorii din București. Primarul-general al Capitalei, Nicușor Dan, admite că problema e departe de a fi rezolvată.

Dacă te-ai plimbat în aceste zile cu mașina prin București, poate ai observat că valorile de trafic nu-s chiar atât de mari. Dar e doar o situație de moment: școlile sunt închise – Capitala e în scenariul roșu, iar oamenii încă lucrează de acasă din cauza pandemiei. Asta nu înseamnă, însă, că problemele s-au rezolvat.

Primarul-general al Capitalei, Nicușor Dan, admite că va trece ceva timp până când va fi implementat un sistem complet de management al traficul. Asta înseamnă semafoare inteligente, corelații cu transportul public și multe alte soluții. Nu te aștepta, însă, să le vezi puse în practică anul acesta și nici măcar anul viitor.

Va dura undeva la doi ani, spune edilul-șef.

Primarul-general se bazează inclusiv pe expertiza și banii UE pentru a face din București un oraș în care să te poți deplasa cu mașina într-un mod civilizat, fără cozi infernale.

„Începe un nou exerciţiu financiar european şi există şi voinţa UE şi voinţa autorităţii naţionale şi voinţa autorităţii locale pentru a colabora pentru soluţii inteligente. Bucureştiul are nevoie de o soluţie inteligentă pe care, este o promisiune, o vom realiza foarte curând, în doi ani, estimez, din momentul acesta, pentru ceea ce înseamnă semaforizare inteligentă, adică un sistem complet de management al traficului, corelat cu transportul public. Bucureştiul, evident, are nevoie de o masivă digitalizare a întregii administraţii publice. Şi, din nou, aici avem bani europeni care ne sunt disponibili. Bucureştiul are nevoie de o soluţie la una dintre principalele probleme pe care le are în acest moment – sistemul de termoficare. Şi, din nou, există voinţă şi bani”, a afirmat edilul general, la conferinţa „From City to Smart City”.