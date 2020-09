Topul celor mai populari politicieni în online: Donald Trump nu are cei mai mulți urmăritori

Dacă ai o afinitate pentru activitatea politicienilor în mediul online, te vei bucura probabil să afli că Donald Trump este departe de a fi cel mai urmărit om politic, cel puțin pe Twitter.

La nivel global, Barack Obama are cea mai mare listă de urmăritor și, probabil, este cel mai îndrăgit om politic. Fostul președinte american are nu mai puțin de 122,2 milioane de urmăritor pe Twitter. El postează aproape zilnic și, chiar dacă nu-l urmărește pe Donald Trump, o urmărește pe soția acestuia, Melania.

Pe locul doi, la distanță de aproximativ 30 de milioane de urmăritori, este Donald Trump. Această înfrângere dureroasă pentru președintele american se reflectă în ”doar” 85,7 milioane de abonați la postările sale. Numărul mai mic de urmăritor este și mai dureros pentru președintele SUA, având în vedere că el folosește Twitter ca pe un post de știri personal, acuzând cea mai mare parte a presei că publică știri false.

Din păcate pentru el, minciunile de pe Twitter au ajuns să-l coste în ultimele luni, când câteva postări au marcate ca mincinoase de rețeaua socială. Altele au fost ascunse.

Dincolo de liderii clasamentului, ceilalți oameni politici relevanți din online se mulțumesc cu sub zece milioane de urmăritori. Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie are doar 9,2 milioane de fani. Emmanuel Macron, președintele Franței, are doar 5,7 milioane de urmăritori, iar Borris Johnson se mulțumește cu 2,9 milioane. Până și premierul demisionar al Japoniei este destul de activ pe Twitter, dar se rezumă la 2,2 milioane de abonați.

Vladimir Putin ”se ascunde” în spatele contului ”Președintele Rusiei” și are aproximativ 840 de mii de urmăritori. Pe următorul loc în clasamentul celor mai urmăriți oameni politici este președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyden are 360 de mii de fani.

Președintele României are și el un cont de Twitter cu o medie de două postări pe lună. Chiar și așa, Klaus Iohannis are aproximativ 165.000 de urmăritori pe rețeaua socială.