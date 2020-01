Top 10 jocuri din ultimii 10 ani: cele mai populare creații ale deceniului

Dacă ești amator de gaming, s-ar putea să știi deja ce au preferat oamenii în ultimii zece ani în materie de gaming. Chiar și așa, NPD a publicat un studiu cu top 20 cele mai populare jocuri ale deceniului.

Cei de la NPD și-au făcut un obicei din a publica un clasament cu preferințele gamerilor pe anul anterior, în luna ianuarie. Pentru că am intrat însă în 2020, compania a făcut o excepție de la planul obișnuit și a publicat un top pe ultimul deceniu.

Este important de reținut că acestea nu sunt cele mai bune jocuri după vreun criteriu obiectiv sau în funcție de review-urile unor publicații. În schimb, sunt cele mai cumpărate jocuri ale deceniului. Sunt măsurate vânzările. În consecință, topul este dominat de jocuri din seria Call of Duty, care s-au vândut ca pâinea caldă pe toate platformele pe care au fost disponibile.

Cel mai popular joc al ultimilor zece ani este Grand Theft Auto V, un titlu care continuă să se vândă surprinzător de bine la mulți ani de la lansare. Red Dead Redemption II și Minecraft au reușit și ele să se strecoare în top 10 cele mai cumpărate jocuri ale deceniului, dar afinitatea pentru shootere tradiționale precum Call of Duty este evidentă pentru oricine.

O particularitate fascinantă care iese la iveală din același top ține de prezența unor titluri exclusive de Nintendo Switch în clasament. Jocuri precum Mario Kart 8 sau The Legend of Zelda: Breath of the Wild atestă entuziasmul gamerilor pentru cea mai recentă consolă a japonezilor. Topul integral poate fi analizat mai jos.