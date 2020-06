Top 10 cele mai populare filme, pe torrent: producțiile descărcate ilegal la ora actuală

În fiecare săptămână, TorrentFreak agreghează activitatea online de pe cele mai populare site-uri de torrent pentru a realiza un top 10 cele mai populare filme.

Deși există o sumedenie de servicii online care facilitează accesul la filme și seriale de calitate, subtitrate în limba română, afinitatea oamenilor pentru piraterie nu se va potoli prea curând. Mulți dintre ei descărcă filme ilegal de pe internet din lipsă de bani. Cei mai mulți o fac însă din obișnuință, pentru că a trecut mai mult de un deceniu de când apelează la torrent și li s-ar părea ciudat să renunțe

În acest context, este interesant de văzut un top 10 cele mai populare filme, din prisma descărcărilor ilegale. Informațiile pe care se bazează acest top sunt disponibile public pe unele dintre cele mai populare site-uri de torrent.

În topul din această săptămână, există patru producții noi, în timp ce animația Scoob! se bucură de a doua săptămână pe prima poziție a clasamentului. Ca referință, lung metrajul animat cu aventurile lui Scooby-Doo ar fi trebuit să ajungă în cinematografe, dar din cauza pandemiei, Warner Bros. a optat pentru publicare sa online.

The High Note este primul nou intrat în clasament, direct pe poziția a doua. Filmul regizat de Nisha Ganatra (Transparent) le are pe Dakota Johnson (50 Shades of Grey), Tracee Ellis Ross și Ice Cube în rolurile principale. The Hunt este pe poziția a treia în top, cu 6,4 pe IMDb, producția interzisă minorilor a făcut subiectul multor controverse în ultimii ani, iar lansarea sa a avut parte de numeroase amânări, până să ajungă să fie lansat pe internet.

The Vast of the Night este pe locul patru în top, o producție dramă-fantastic cu Sierra McCormick și Jake Horowitz în rolurile principale. The Lovebirds de pe Netflix este pe cinci, Bad Boys for Life pe șase, iar The Debt Collector este ultimul nou intrat în topul din această săptămână, pe poziția a șaptea. Inheritance este pe locul opt, Justice League Dark: Apokolips War, pe nouă, iar The Invisible Man închide top 10 cele mai populare filme, pe torrent.