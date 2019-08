Ultimul trailer la Joker îți arată că nu e de râs: Joaquin Phoenix ar putea lua un Oscar

Cu puțin timp înainte de lansarea noului Joker în cinematografe, producătorii au lansat un ultim trailer pe internet. Acesta este înfricoșător.

Joker este un film de sine stătător inspirat din personajul DC Comics, dar nu are legătură cu DCEU (DC Extended Universe). În schimb, ne arată povestea din spatele unuia dintre cei mai răi inamici ai lui Batman. Din primul teaser de acum câteva luni, pelicula părea un omagiu adus filmelor lui Scorsese din anii `70 și `80, precum Taxi Driver sau The King of Comedy. Legătura cu acesta din urmă este un pic mai evidentă, deoarece personajul principal se străduiește să devină un stand-up comediant de succes.

În povestea filmului, nu durează însă foarte mult până când Arthur Fleck evoluează în Prințul Clovn al Crimei. Ca o confirmare suplimentară a faptului că nu vorbim de un film obișnuit, iminentul Joker va fi interzis minorilor și va avea un rating R (restricționat persoanelor sub 18 ani). Motivul din spatele restricțiilor ține de violența excesivă și ”comportament deranjant”. Ideea este că sunt șanse foarte mari ca tonul general al filmului să se apropie mai mult de un thriller cu accente horror, mai mult decât de un film clasic de acțiune cu Batman.

Regia filmului Joker a căzut în sarcina lui Todd Philips, regizorul care pare că vrea să uiți trecutul în care a fost responsabil de trilogia Hangover. Vizavi de intrigă, Phillips a insistat pe faptul că scenariul nu se bazează neapărat pe un fir epic din benzile desenate DC. Cu alte cuvinte, va veni ca o surpriză chiar și pentru fanii înrăiți ai personajului și nu știe nimeni cum vor reacționa aceștia.

Se vehiculează că Joker va fi un concurent serios la premiile Oscar din 2020, iar filmul urmează să fie prezent la festivalurile de la Veneția și Toronto, pe parcursul lunii viitoare. Premiera în cinematografe este programată pentru 4 octombrie 2019.