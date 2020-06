Top 10 cele mai piratate filme: producțiile de top descărcate ilegal, săptămâna trecută

Din cauza pandemiei, un număr important de producții de la Hollywood au ajuns online în ultimele luni, deși erau destinate cinematografului. În consecință, au fost descărcate ilegal de pe internet și formează acest top 10 cele mai piratate filme.

Deja de câțiva ani, cei de la TorrentFreak și-au făcut un obicei din a publica săptămânal un clasament cu filmele care au fost în topul preferințelor pentru amatorii de piraterie. Aceasta este cea mai nouă ediție a top 10 cele mai piratate filme, ca să-ți faci o idee despre preferințele amatorilor de torrent. Include câteva filme noi, lansate de curând, dar și producții care se află în top 10 de câteva săptămâni.

În această săptămână, patru producții noi au intrat în top 10, pe diferite poziții, începând cu Artemis Fowl, pe primul loc în clasament. Filmul celor de la Disney este o nouă ecranizare de benzi desenate și unul cu un buget foarte generos care ar fi putut face valuri în cinematografele din întreaga lume. În schimb, a ajuns pe Disney+ și, în mai puțin de 24 de ore, pe site-urile de torrent. Filmul este regizat de Kenneth Branagh și a putut fi vizionat legal pe seviciul de streaming al Disney începând cu data de 12 iunie.

Pe locul doi în top se află The King of Staten Island, o comedie-dramă regizată și scrisă de Judd Apatow cu Pete Davidson în rolul principal. În trecut, Apatow a mai regizat Trainwreck, This is 40 și Funny People.

Becky se află pe locul trei în clasament, în cădere două locuri de acum o săptămână. Da 5 Bloods al celor de la Netflix este pe locul 4. Filmul regizat de Spike Lee îi are pe Delroy Lindo, Jonathan Majors și Clarke Peters în rolurile principale.

The Last Days of American Crime ocupă poziția a cincea în clasament. Infamous este pe 6, în timp ce Bad Boys for Life continuă să atragă fani, deși a apărut câteva luni și ocupă locul 7 în top 10 cele mai piratate filme ale săptămânii. Animația Scoob este pe 8, Shirley pe 9, iar The Gentlemen a reintrat în top 10 după câteva săptămâni de pauză, chiar dacă s-a lansat acum câteva luni.