Top 10 cele mai piratate filme de pe torrent: creațiile Netflix ”fac legea” și aici

Deși nu are cel mai scump abonament din lume, mai multe creații Netflix sunt incluse în top 10 cele mai piratate filme de pe torrent, în această săptămână.

Internetul este plin de surse de conținut piratat și, deși anumite state au legi destul de aspre când vine vorba de acest domeniu de activitate, românii continuă să fie foarte prolifici. Din acest motiv, în cazul acestor clasamente, nu este greșit să afirmi că sunt influențate și de filmele preferate de conaționalii noștrii.

La fel ca în fiecare săptămână, top 10 cele mai piratate filme este realizat cu conștiinciozitate de cei de la TorrentFreak, pornind de la statistici agregate de pe cele mai populare trackere de torrent de pe mapamond. Aceste topuri nu sunt menite să funcționeze ca o invitație la piraterie, ci au un scop informativ, să-ți faci o idee vizavi de filmele care au început să circule pe internet în ultimele zile și săptămâni.

În ceea ce privește liderul clasamentul din ultimele șapte zile, Enola Holmes al celor de la Netflix se pare că a fost foarte apreciat de fani clasicului detectiv. Filmul s-a lansat pe 23 septembrie și a ajuns online la scurt timp după, cu Millie Bobby Brown în rolul principal, Henry Cavill și Helena Bonham Carter în roluri secundare.

Mulan este pe locul doi, în cădere de pe primul loc. Producția disponibilă cu 30 de dolari pentru achiziție de pe Disney+ o să fac în continuare mult trafic pe internet, având în vedere bugetul fabulos din spate. Antebellum își menține poziția a treia în top 10 filme de pe torrent. Ava este pe locul patru, în timp ce The Devil All The Times al celor de la Netflix a coborât pe locul 5 de pe poziția a doua. Greyhound cu Tom Hanks continuă să fie în top 10 la câteva luni bună după premieră. Bill & Ted Face the Music este pe poziția a șaptea, urmat de TeNeT pe locul opt și Project Power, o altă producție Netflix, pe 9. Pensinsula închide clasamentul din această săptămână.