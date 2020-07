Top 10 cele mai piratate filme din lume, în ultima săptămână

În ceea ce privește activitatea pe site-urile de torrent, în fiecare colț al mapamondului, oamenii au fost foarte activi, pretext pentru acest top 10 cele mai piratate filme din lume.

În fiecare săptămână, cei de la TorrentFreak analizează traficul de pe cele mai populare site-uri de torrent și publică o analiză pornind de la cele mai descărcate titluri. Cu această ocazie, îți poți face o opinie despre top 10 cele mai piratate filme din lume, poți vedea ce filme noi au ajuns online și spre ce s-au orientat internauții pasionați de download ilegal.

În ultima săptămână, au existat câteva intrări noi în top, filmele de pe serviciile de streaming care sunt piratate la scurt timp după apariție. Piesa de teatru muzical Hamilton este considerată una dintre cele mai bune din toate timpurile și, cu siguranță, s-a bucurat de o serie stufoasă de premii. Acum, poate adăuga o nouă distincție în repertoriu. Producția achiziționată de Disney+ cu o sumă record este cea mai descărcată în ultimele șapte zile.

Ca referință, Disney a cumpărat drepturile de distribuție pentru Hamilton cu 75 de milioane de dolari, mai mult decât a plătit Apple pentru ultimul film al lui Tom Hanks. Piesa de teatru este scrisă și regizată de Lin Manuel Miranda, dar înregistrarea de pe Disney+ a căzut în sarcina lui Thomas Kail.

Pe locul doi în topul din această săptămână se află The Outpost, un film de război cu Orlando Bloom și Scott Eastwood, fiul lui Clint Eastwood. Top trei este închis cu Irresistible, o comedie cât se poate de actuală, cu Steve Carell în rolul principal, despre mecanismele defectuoase ale sistemului electoral american.

You Should Have Left este în cădere trei locuri, până pe poziția a patra în topul din această săptămână. Jungle Beat este pe cinci. Filmul disponibil pe Netflix, Eurovision Songt Contest: The Story of Fire Saga, este pe șase, în cădere o poziție. Force of Nature este șapte, iar comedia The King of Staten Island, scrisă și regizată de Judd Apatow este pe opt. Animația Trolls World Tour este pe nouă, în timp ce filmul de aventură Artemis Fowl închide top 10 cele mai piratate filme din lume pentru această săptămână.