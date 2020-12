Tom Hardy într-un nou film de război: The Things They Carried

Tom Hardy transformă într-un film aclamata carte a lui Tim O’Brien despre Războiul din Vietnam, The Things They Carried. Iată tot ce trebuie să știi despre adaptare.

Hollywood-ul se pregătește pentru o adaptare cinematografică a The Things They Carried cu Tom Hardy în rolul principal și există deja câteva informații cheie despre filmul de război.

Lansat în 1990, The Things They Carried este o colecție de povestiri scrise de Tim O’Brien, concentrându-se pe un grup de soldați americani în timpul Războiului din Vietnam. Cartea conține 21 de povestiri care amestecă ficțiunea și non-ficțiunea, deoarece O’Brien și-a folosit experiența ca soldat pentru a crea povestirile.

Când The Things They Carried a ajuns în magazine, la 15 ani de la sfârșitul Războiului din Vietnam, și-a câștigat rapid reputația ca una dintre cele mai bune piese de literatură axate pe război în Statele Unite.

Milioane de exemplare au fost vândute în ultimii treizeci de ani și a continuat să fie studiată de studenți din toată America. A continuat să fie numită de către New York Times “Book of the Century” și a mai avut o adaptare pentru ecran: A Soldier’s Sweetheart din 1998 cu Kiefer Sutherland în rolul principal.

Chiar dacă filmele de război sunt un element de bază al Hollywood-ului, războiul din Vietnam nu a fost unul care a primit prea multă atenție.

Au existat câteva filme extrem de apreciate în jurul războiului, precum Platoon, Apocalypse Now sau recentul film al lui Spike Lee, Da 5 Bloods. Acum, Hollywood-ul își îndreaptă privirile către The Things They Carried ca inspirație pentru un alt film. Iată ce știm despre asta până acum.

The Things They Carried este în desfășurare

Tom Hardy este în fruntea dezvoltării filmului The Things They Carried. El produce filmul prin studioul său de producție Hardy Son & Baker.

Planul este ca The Things They Carried să înceapă filmările la începutul anului 2021 pe baza unui scenariu scris de scenaristul nominalizat la Oscar Scott B. Smith.

Rupert Sanders este cel care va realiza epopeea de război. Filmele sale anterioare pentru regie includ Albă ca Zăpada, Huntsman și Ghost In The Shell.

Tom Hardy nu doar produce The Things They Carried, ci este în fruntea unui ansamblu de vedete de la Hollywood, care vor face parte din echipa de actori pentru film.

Distribuția îi include pe Tye Sheridan (Ready Player One), Stephan James (If Beale Street Could Talk), Bill Skarsgard (It Chapter One & Two), Pete Davidson (The King Of Staten Island), Ashton Sanders (Moonlight), Martin Sensmeier (The Seven Magnificent), Moises Arias (Monos) și Angus Cloud (Euphoria).

Până în acest moment, nu se știe cum au fost distribuite rolurile.

The Things They Carried nu are în prezent o dată oficială de lansare.

Cu producția programată să înceapă la începutul anului 2021, filmul ar putea fi gata pentru o lansare la sfârșitul anului 2021, dar mai sigur ar fi să pariem pentru o lansare în 2022.

Planul pentru lansarea The Things They Carried va deveni mai clar odată ce drepturile de distribuție ale filmului vor fi vândute.