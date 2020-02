The Witcher: Ce personaj important din Game of Thrones ar putea juca în sezonul 2

Mulți au spus că The Witcher aduce aminte de serialul Game of Thrones, iar asta ar putea fi valabil mai mult ca niciodată în sezonul 2.

Kristofer Hivju, actorul care interpretează rolul lui Tormund Giantsbane în Game of Thrones, ar putea ajunge să joace în sezonul 2 al serialului lansat în decembrie pe Netflix. Informația nu a fost confirmată încă de Netflix, așa că trebuie privită cu o doză de scepticism, cel puțin momentan.

Hivju ar fi fost adăugat pe lista de actori din serial pentru un personaj cunoscut sub numele de cod Nigel, menit să țină secretă acțiunea din cel de-al doilea sezon. De fapt, acesta ar urma să joace rolul lui Nivellen în sezonul 2 din The Witcher.

De asemenea, în cel de-al doilea sezon din serial ar urma să joace și Paul Bullion, cunoscut pentru interpretarea rolului lui Billy Kitchen în serialul Peaky Blinders. Acesta ar urma să-l joace pe Lambert, un witcher care ar fi urmat aceleași „cursuri” ca și Geralt.

Kristofer Hivju ar urma să joace în sezonul 2 din The Witcher

Actorul este cel mai cunoscut pentru rolul său din serialul-fenomen Game of Thrones. A apărut pentru prima dată episodul întâi din sezonul trei și a rămas până în ultimul episod din serial. Cel mai recent proiect al său este serialul norvegian TWIN, în care Kristofer Hivju îi joacă pe gemenii Erik și Adam.

Totuși, rolul din The Witcher sezonul 2 nu i-ar ocupa atât de mult timp. Cel mai probabil, rolul său ar avea legătură cu una dintre poveștile scurte, folosite de creatorii serialului ca sursă de inspirație, numită A Grain of Truth. În aceasta, Geralt întâlnește un bărbat blestemat să aibă forma unei bestii și care locuiește într-un conac dărăpănat: Nivellen. Numai că acesta ar urma să apară într-un singur episod, printre primele din sezonul al doilea din The Witcher.