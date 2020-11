Tesla primește o lovitură puternică în Europa: de ce i se cere să plătească 12 milioane de euro

Tesla e un constructor american de mașini electrice care s-a impus extrem de bine inclusiv în Europa. Dar, câteodată, nu reușește să respecte legislația de pe continent. Acum, i se cere să plătească 12 milioane de euro.

Tesla are brațele deschise în Europa, iar Germania i-a pus la dispoziție un teren uriaș pentru a-și construi acolo prima fabrică de pe continent. Producția ar urma să înceapă anul viitor, dar, între timp, constructorul american se confruntă cu alte probleme. Și tot din Germania.

Autoritățile germane au amendat producătorul american cu uriașa sumă de 12 milioane de euro. Motivul: Tesla e acuzată că a încălcat legislația privind reciclarea bateriilor uzate, potrivit unor documente depuse de constructorul american la autoritățile care reglementează piața de capital U.S. SEC.

Tesla, amendă de 12 milioane de euro

Americanii sunt acuzați că nu au respectat legislația care prevede ca producătorii de autovehicule electrie să recupereze bateriile uzate pe care le vând împreună cu mașinile, pentru a fi eliminate prin metode nepoluante. Tesla a dezvăluit amenda într-o declarație depusă la U.S. Securities and Exchange Commission, în SUA, ca urmare a obligațiilor pe care le are pe piața de capital.

Potrivit declarației, consultată de Automotive News, constructorul american susține că a realizat acest procedeu de reciclare, însă amenda a fost aplicată din considerente administrative.

„Am depus obiecțiile noastre și nu ne așteptăm ca amenda să aibă un impact material asupra afacerii noastre”, arată cei de la Tesla în declarație.

Cum spuneam, Germania e țara aleasă pentru prima fabrică Tesla din Europa. Fabrica va funcționa în apropiere de Berlin, iar producția va începe în iulie 2021. Acolo ar urma să se fabrice Tesla Model 3 care, trebuie precizat, e cel mai vândut automobil electric din UE. Poziția sa pare amenințată doar de Renault Zoe și de noul VW ID.3.

Până când se va întâmplă să fie detronată (dacă se va întâmpla asta), Tesla domină piața electricelor din Europa. Victorie în deplasare, cum ar veni.