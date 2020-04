Telefoane foarte ieftine la Digi | RCS-RDS: 3 modele vândute cu zero lei avans

Digi | RCS-RDS are o veste excelentă pentru perioada asta. Vinde telefoane la prețuri foarte mici. Trei dintre ele sunt remarcabile și operatorul le oferă într-un sistem care nu îți distruge bugetul.

Campania de acum a Digi | RCS-RDS, unde are telefoane ieftine, se numește „Online este mai sigur”. Presupune că tu comanzi telefoane Digi în rate, fără dobândă, iar pachetul îți ajunge acasă prin curier. Unde mai pui că abonamentul în rețeaua mobilă a RCS-RDS e de 5 euro pe lună.

În abonament sunt incluse convorbiri nelimitate în toate rețelele naționale fixe și mobile, dar și internaționale în principalele rețele fixe. Internetul este nelimitat în rețeaua 4G, dar viteza scade după ce-ai consumat pachetul de câteva zeci de GB. Însă poți rămâne conectat.

Când vine vorba de telefoane ieftine, operatorul pune la dispoziție, cu avans de zero lei, modelele sale Digi. Oferta e disponibilă pe site.

3 telefoane cu avans de zero lei la Digi | RCS-RDS

Digi C2 costă 33 de lei pe lună. Are un ecran de 6,1 inci HD+, are Android, 3 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Are și-o cameră dublă pe spate cu un senzor de 8 MP și unul VGA. Iar bateria e partea bună: 3.200 mAh.

Digi R2 costă 45 de lei pe lună și are un ecran de 6,35 inci HD+, cameră dublă cu senzor de 12 MP, are o cameră de selfie 5 MP si o baterie impresionantă de 3.900 mAh.

Digi K2 costă 83 de lei pe lună și are 6 GB și 128 GB spațiu de stocare. E cel mai bun telefon din serie. Are și o baterie de 4.000 mAh, iar camerele de pe spate sunt de 48 MP și 5 MP. Cea de selfie este de 16 MP.

E bine să știi că telefoanele se contractează pe 24 de luni cu unul dintre abonamentele Digi Mobil Optim, cu plata integrală sau în 12 de rate fără dobândă și cu avans zero. Ratele includ contravaloarea telefonului mobil, fără alte costuri suplimentare și se acordă prin rate la operator. Oferta e valabilă până pe 30 aprilie.