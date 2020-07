Telefoane Digi ieftine: iei toate aceste modele cu zero lei. Cum profiți acum de ofertă?

Digi | RCS-RDS s-a remarcat cu prețuri mici la abonamente, dar nici telefoanele nu sunt mai prejos. Iată câteva exemple.

Cel mai scump abonament la Digi | RCS-RDS e doar cinci euro pe lună. Și primești internet nelimitat (sau câteva zeci de GB la viteză maximă), minute nelimitate și mesaje. Dar dacă ai un abonament deja la această companie, poți profita să iei un telefon în rate.

Când alegi un telefon în rate de la Digi | RCS-RDS, poți alege modele scumpe, pentru care trebuie să plătești un avans, sau iei cu zero lei și doar plătești rata lunară. Eu am ales aici telefoanele cu zero lei. Iar compania are și câteva modele proprii.

Ce telefoane iei de la Digi | RCS-RDS cu zero lei avans

Când alegi un telefon de la Digi | RCS-RDS, cel mai ușor e să intri pe pagina dedicată. Din stânga sus alegi „disponibil în 12 rate Digi”.

De aici am extras un Nokia 4.2 cu 3 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Are și două camere foto principale: 13 megapixeli și 2 MP. Iar bateria este de 3.000 mAh. Costă doar 54 de lei pe lună.

Samsung Galaxy A10 e un alt model bun și ieftin. Are 2 GB memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și o cameră de 13 megapixeli. Bateria este de 3.400 mAh și rata lunară este de 54 lei.

Te mai poți orienta către Xiaomi Redmi 8 cu ecran de 6,22 inci, 4 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Are și cameră dublă: 12 megapixeli și 2 MP. Iar bateria este incredibilă: 5.000 mAh. Rata lunară este de 54 lei.

Un model ceva mai deosebit, dar cu avans de 129 lei, e Samsung Galaxy A21S. Digi | RCS-RDS are acest model cu 3 GB memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, dar mai ales camere foto din plin: 48 MP, 8 MP, 2 MP și 2 MP pentru macro. Iar bateria este de 5.000 mAh. Rata lunară este de 64 lei.

Și nu rata din oferta Digi | RCS-RDS și cele trei modele pe care le are: C2, R2 și K2. Acestea sunt acum cu Optim Nelimitat. Ai oferta aici.