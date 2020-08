Telefoane Digi ieftine: 3 modele la preț mai mic decât ți-ai putea închipui

Dacă ești în căutare de telefon nou, Digi | RCS-RDS are câteva modele numai bun pentru tine în perioada asta. Sunt fix de la operator și vin într-o campanie deosebită.

„Bucurii nelimitate, convorbiri nelimitate” e mesajul prin care Digi | RCS-RDS își promovează telefoanele pe care le vinde sub marcă proprie la preț foarte mic. Acestea vin la pachet cu abonamentul Optim Nelimitat și le poți folosi pentru VoWiFi și VoLTE.

Vorbim de un Digi C2 cu zero lei avans și 33 lei rată lunară. Apoi e un R2 cu zero lei avans și 45 de lei rată lunară. Iar K2 e zero lei avans și 83 lei rată.

Toate aceste telefoane pe care le vinde operatorul sunt disponibile cu abonamentul care îți asigură convorbiri nelimitate, dar și internet nelimitat în rețeaua 4G. Acesta costă 5 euro pe lună, dacă iei unul singur, și prețul scade dacă alegi mai multe.

În ce condiții poți cumpăra aceste telefoane de la Digi | RCS-RDS

Așa cum te așteptai, oferta este supusă unor termeni și condiţii. E însă valabilă in perioada 1-31 august 2020, cu posibilitatea de prelungire pentru clienţii care se portează din altă reţea la un abonament Digi Mobil, disponibilă în magazine și online pe digiromania.ro în limita stocurilor pe care operatorul le are.

Totodată, e bine să știi că telefoanele se contractează pe 24 de luni cu unul dintre abonamentele Mobil Optim, cu plata integrală sau în 12 de rate fără dobândă și cu avans zero.

Ratele includ contravaloarea telefonului mobil, fără alte costuri suplimentare și se acordă prin rate Digi, direct în magazine sau online pe digiromania.ro. Telefoanele cu zero lei avans se acordă clienţilor care achiziţionează un abonament Mobil Optim prin portarea numărului de telefon de la un abaonament din alta retea si care sunt abonati Digi pentru minim un serviciu fix Digi ( TV sau Net).

Ai însă toate detaliile importante pe site.