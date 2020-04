Tehnica Big Brother folosită la Cluj ca să-i supravegheze pe cetățenii care nu respectă statul acasă

În Cluj vor fi folosite drone care să ajute la supravegherea orașului. Ideea nu-i revoluționară, câteva țări din Europa o folosesc, doar România a fost mai lentă.

Prefectura din Cluj a anunțat că va folosi drone ca să supravegheze orașul în această perioadă. Autoritățile vizează, în principal, verificarea respectării dispozițiilor referitoare la condițiile de părăsire a domiciliului, carantină și izolare la domiciliu, dar și obținerea de date referitoare la aglomerări de persoane în zone importante din Cluj (parcuri, zone de agrement, piețe agroalimentare, intrări sau parcări ale supermarket-urilor).

Totodată, Prefectura vrea să știe dimensiunea corectă a efectivelor angrenate în misiuni de menținere a ordinii publice. Are și o vedere de ansamblu asupra prezenței în teren și asigurarea vizibilității poliției și a celorlalte instituții de aplicare a legii, în vederea creșterii sentimentului de siguranță al cetățenilor.

Pe scurt, Cluj le aduce aminte oamenilor că are situația sub control. Și dacă n-o are, sentimentul poate fi altul, după cum au încercat și autoritățile din Spania.

Dronele le vor reaminti oamenilor că cineva e cu ochii pe ei

Pe măsură ce s-au înmulțit ordonanțele militare, autoritățile s-au văzut parțial incapabile să țină pasul cu supravegherea populației. Decizia celor din Cluj ar putea genera însă un precedent. A spus-o și Prefectura: popularizarea unor astfel de metode de verificare are și scopul de a transmite populației un mesaj ferm de descurajare a nerespectării dispozițiilor cuprinse în ordonanțele militare, pentru prevenirea răspândirii virusului și pentru combaterea ilegalităților de orice fel.

Prin intermediul acestui sistem de supraveghere se transmit și mesajele audio de informare. Până acum erau difuzate din autospeciale ale poliției. Iar zonele de acțiune vor fi stabilite zilnic, în funcție de mai mulți indicatori.

În ceea ce privește protecția datelor, Prefectura susține că toate înregistrările foto-video sunt proprietatea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Nu sunt destinate publicității, iar imaginile surprinse vor fi prelucrate și stocate cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.