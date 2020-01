Țeapa dată în numele Wizz Air l-a păgubit cu 500 lei: la ce să fii atent să nu pătești

Un român le-a atras atenția celor de la Wizz Air că o pagină falsă de Facebook păgubește oamenii creduli. El a pierdut 500 de lei din cauza asta. Nu e prima dată când această companie e folosită într-o schemă de fraudare și, de fiecare dată, semnele sunt destul de clare.

Un român a scris pe pagina oficială a Wizz Air că pagina falsă WizzAir România i-a furat aproape 500 de lei. Transferurile au fost făcute prin Google și Facebook (câte 45 de euro de fiecare dată prin rețeaua socială). Răspunsul Wizz Air a fost destul de direct.

„Nu le cere clienților noștri să furnizeze niciun fel de document prin Messenger. Contactează, te rog, banca, astfel încât să blocheze cardul (transferul de bani – n.r.)”

Răspunsul Wizz Air

Cum să eviți țepe ca cea de acum cu Wizz Air

Cel care a reclamat această problemă cu pagina falsă de Wizz Air a spus că hackerii i-au golit contul. Dar, de fapt, nu sunt hackeri cei care fac asta. Sunt de-a dreptul escroci și doar pentru că profită de naivitatea și neatenția oamenilor pe internet nu înseamnă că sunt ași în programare și hacking. E o distincție importantă.

În astfel de cazuri au fost atât magazine, cât și linii aeriene ca Wizz Air sau TAROM. Practic, cu cât e mai cunoscută entitatea, cu atât auzi mai des de astfel de țepe. În 2018, de exemplu, aceeași companie aeriană era folosită într-o schemă de fraudare.

Primul pas când vine vorba de astfel de momente în care nu știi ce să crezi, trebuie să verifici în mai multe surse. De exemplu, pagina de Facebook WizzAir România are mai puțin de 250 like-uri. Cea oficială (aici) are peste 3,2 milioane de like-uri. Totodată, cea oficială are și un semn că-i verificată și confirmată de Facebook.

Apoi, dacă e vorba de un site, trebuie să verifici cum e domeniul, dar și dacă-i securizat (de tip https). Un ghid în detaliu e aici.

Pași pe care ai putea să-i urmezi ca să fii sigur că-i ceva veridic: